Чтобы поход в ресторан не был стыдным: 9 важных правил

Позвольте проводить себя до столика

Если видите, что в зале есть человек из персонала, который ведет к месту, подождите пока он не отведет и вас. Если такого человека нет, спросите о свободном столике у официанта или администратора. Если пойдете к столику сами, может выйти так, что это место уже занято или недоступно по еще какой-нибудь причине.

Будьте вежливы с официантом

Не стоит кричать в зале. Лучше всего создать зрительный контакт с официантом. Если не вышло, то поднимите правую руку вытянув указательный палец. Но делайте это тогда, когда официант вас видит.

Закажите одинаковое количество еды со своими спутниками за столом

Лучше всего начинать есть вместе и заканчивать также одновременно. Кроме того, не стоит заставлять людей слишком долго ждать пока вы доедите.

Манеры

Тканевую салфетку следует класть себе на колени - ее не нужно надевать как слюнявчик. Выпрямите спину и не кладите локти на стол. Периодически используйте салфетки, чтобы быть уверенным, что не испачкались. И помните: в одной руке - нож, в другой - вилка. Отрезаем кусок - едим, а не нарезаем все и откладываем нож.

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Лучше не делиться

Если за столом есть люди, с которыми вы не очень знакомы, то будет невежливым тянуть тарелку через весь стол и предлагать попробовать блюдо. Если за столом все знакомы хорошо, то вы можете отрезать кусочек своего блюда и переложить в тарелку сидящего рядом, но это тоже не самая хорошая практика: со стороны это будет выглядеть некорректно, да и что-то может упасть с тарелки.

Непринужденные разговоры

В момент, когда наслаждаетесь едой, нужно отказаться от интенсивных дискуссий, точно нельзя говорить о работе и жаловаться на коллег. Серьезные темы можно поднять после того, как все поели.

Девушки, зеркальце должно находиться в сумочке!

Конечно, многим девушкам хочется каждую секунду выглядеть на все сто, однако зеркальце должно быть использовано в подходящем месте. Зеркальце за столом - невежливо. Лучше извиниться перед сидящими за столиком и выйти в дамскую комнату.

Мобильные устройства тоже пусть отдыхают

За столом нет места телефонам, кошелькам и ключам. Все это должно остаться в сумке! Согласно правилам этикета, фотографироваться за столом - тоже не самая лучшая идея, но если очень хочется, то можно сделать исключение в кругу близких друзей.

Чаевые - хорошая практика

Неписаный закон - 10% от счета является хорошей суммой для чаевых. Однако не стоит демонстративно освобождать кошелек от мелочи.