Дело Юли Цветковой: в России женщина может сесть за рисунок вагины

Контекст

Цветкова вела несколько просветительских проектов о бодипозитиве, феминизме и сексуальном просвещении подростков.

Осенью 2019 года в ее доме и в детской студии, где она раньше работала, были проведены обыски.

Распространение порнографии связывают публикациями рисунков с вагинами на странице "Монологи вагины". По этому делу Цветковой грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Рисунки Юлии под названием "Женщина - не кукла!"

В свою очередь, в начале уже этого года, на девушку было заведено еще административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сегодня она находится под подпиской о невыезде, ждет суд.

Ранее, в марте этого года, ряд публичных персон и знаменитостей записали публичные обращения в защиту девушки. Среди них были: Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин.

Порнографии нет, уголовное дело - есть

"На тот момент мы смеялись в голос и не думали, что это может вылиться в серьезную историю", - рассказывает Юля о том, как ее первый раз вызвали к следователю. В свою очередь, полицейские были вполне серьезны и посылали дважды "Женщина - не кукла" на экспертизу. Ответ: порнографии в них не нашли. Но уголовное дело все же завели.

Феминизм ≠ ЛГБТ

Ирина спросила девушку о том, как с ней общались в полиции на беседах. По признанию Юли, мужчина, который допрашивал Юлию до заведения уголовного дела, вел себя корректно. Шутки и неподобающее поведение пошли после возбуждения уголовного дела.

"Тут надо понимать, что местные полицейские не совсем знают, чем отличается феминизм от ЛГБТ. Для них это - одно и то же. Гендер и трансгендер - это тоже где-то одно и то же.

На самом деле это все очень страшно и привело меня к уголовному делу, но в чем-то это смешно: ты сидишь в полиции и четыре часа объясняешь полицейскому, что такое интерсекциональный феминизм, а он не может это произнести. И смешно, и грустно"

, - рассказала Юлия.

Как отмечает девушка, в полиции интересовались заграничными связями девушки: с США и Украиной, и "чему, где и как" Цветкова училась в Лондоне.

"Искали очень долго денежный след - кто спонсирует наш театр", - говорит Юлия, добавляя, что версия о том, что она "купленная шпионка" - все еще рабочая.

Также были разговоры и разжигании ненависти в отношении мужчин и экстремизме.

"Мне сказали прямым текстом, что статья у меня стыдная. То есть статью о распространении порнографии выбрали не просто так. Выбрали, чтобы как можно меньше людей поддерживало и говорило - чтобы мне самой про это было стыдно говорить",

- рассказала Цветкова в интервью.

Хотя и экспертиза не нашла порнографии в "Женщина - не кукла!", на издания ОВД-инфо есть информация, что ее нашли в интернет-паблике "Монологи вагины", где Юлия тоже размещала картинки.

К слову, Шихман привела пример, когда на многих российских каналах транслировалась серия "Секса в большом городе", где одна из героинь в картинной галерее вывесила схожие рисунки.

"Это - безобидный телевизионный контент, а Юли - нарушение закона. В чем разница?" - подытожила Шихман.

Подробнее в материале журналистки!

Видео: Дело Юлии Цветковой: как в России сесть за рисунок? // А поговорить?..