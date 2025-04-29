"Вы знаете, как мы жили?": Анна Седокова обвинила Яниса Тимму в агрессии

В разделе комментариев в своем Instagram, отвечая на оскорбления людей под ее постом о новой песне, Седокова пишет:

"Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал отправлять всю свою агрессию и на кого? Я правда стараюсь молчать и ничего не говорить. Но мне надоели эти обвинения. Меня не надо жалеть".

Она добавляет, что, возможно, язвительные комментарии все же заставят ее дать интервью.

"И тогда всем, кто обвинял меня, будет очень стыдно. А у вас, возможно, появится немного эмпатии", - говорится в записи артистки.

Седокова также ответила на обвинения в том, что она потратила деньги бывшего мужа: "Какие его деньги? Он четыре года не работал или играл бесплатно.

У нас была любовь, при чем тут деньги?

Где вы, брат, были, когда его в сборную не взяли играть, которой он жил, которой посвятил 10 лет жизни? Когда предали самые близкие? Вы написали ему слова поддержки? Или только сейчас он брат вам, когда умер?".

Отметим, что мать Яниса, Аусма Тимма, недавно впервые высказалась о смерти сына, обвинив в трагедии Седокову. Она сказала, что Анна все время "носила маску" и обманывала Яниса.

Утром 17 декабря 2024 года стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма скончался. Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Ряд СМИ сообщили, что Тимма покончил с собой. Его семья наняла юристов, которые расследуют обстоятельства его смерти.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью