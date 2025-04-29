Что связывает Лободу и легенду "Манчестер Юнайтед"? Звезда представила остросюжетный клип

Украинская артистка Светлана Лобода присоединилась к международной акции в поддержку здорового образа жизни. Эксклюзивная премьера нового трека “Малышка на миллион” вместе с видеоклипом состоялась в рамках платформы, которая поощряет занятия спортом, превращая шаги в награды. В обмен на постоянное движение основатели дарят пользователям уникальные "лоты" от самых влиятельных спортсменов, художников, бизнесменов и артистов мира.

Фото: Пресс-фото

На днях в Дубае прошла презентация проекта, на которой присутствовала часть его участников. В частности, к акции уже присоединились один из самых популярных уличных художников современности Алек Монополи, легенда "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра, любимый художник Джастина Бибера Retna и множество других выдающихся личностей. По слухам, кроме Светланы Лободы, к проекту совсем скоро присоединятся еще несколько всемирно известных голливудских артистов.

Танцевальный трек с элементами синти-попа и электронного саунда "Малышка на миллион" изначально был написан в стилистике, которую в западной индустрии называют female-powered, то есть созданный в поддержку женщин и их независимости. Видеоклип с элементами триллера и даже боди-хоррора снимали в Лос-Анджелесе, а режиссером стала украинка Ганна Богдан, известная своими работами с Леди Гагой и мировыми фэшн-брендами. В центре истории - реальная жизнь начинающей артистки которой приходится бороться с объективацией и патриархальными установками за собственный успех, гордость и независимость.

Фото: Пресс-фото

"Тема силы и свободы современной женщины мне очень близка. Собственным примером и путём на протяжении всей карьеры я хочу показать, что женщина может достичь всего, чего пожелает сама, сохраняя независимость", — прокомментировала LOBODA.

Песня и видеоклип "Малышка на миллион" уже доступны эксклюзивно для пользователей приложения YoHealth после регистрации.

Фото: Пресс-фото