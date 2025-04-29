Хаматова в Риге, Шмыкова в Берлине, Крымов в Праге: покинувшие РФ звезды организовали эстафету

Так, актер Андрей Бурковский пригласил зрителей на спектакль Чулпан Хаматовой Dzen savu arklu pār mirušo kauliem в Риге, а она прорекламировала постановку Александра Молочникова Seagull: True Story с участием Бурковского.

Молочников в свою очередь рассказал о спектакле Don Giovanni с Варварой Шмыковой в Берлине, Шмыкова - о постановке Максима Диденко Music fur die Lebanden в Бонне, Диденко - о спектакле с участием Никиты Кукушкина "Человек без имени" в Праге и Гамбурге, а Кукушкин - о спектакле Дмитрия Крымова The three musketeers and me в Праге.

Крымов пока завершил эту цепочку, поблагодарив коллег и отметив, что его спектакль будет проходить на одной из сцен Национального театра - той, где в свое время Моцарт поставил своего "Дон Жуана".