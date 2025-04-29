Хаматова в Риге, Шмыкова в Берлине, Крымов в Праге: покинувшие РФ звезды организовали эстафету

Покинувшие Россию звезды театра и кино опубликовали в соцсетях видеоролик-эстафету, в котором по очереди приглашают пользователей на спектакли друг друга в разных городах и странах.
Так, актер Андрей Бурковский пригласил зрителей на спектакль Чулпан Хаматовой Dzen savu arklu pār mirušo kauliem в Риге, а она прорекламировала постановку Александра Молочникова Seagull: True Story с участием Бурковского.
Молочников в свою очередь рассказал о спектакле Don Giovanni с Варварой Шмыковой в Берлине, Шмыкова - о постановке Максима Диденко Music fur die Lebanden в Бонне, Диденко - о спектакле с участием Никиты Кукушкина "Человек без имени" в Праге и Гамбурге, а Кукушкин - о спектакле Дмитрия Крымова The three musketeers and me в Праге.
Крымов пока завершил эту цепочку, поблагодарив коллег и отметив, что его спектакль будет проходить на одной из сцен Национального театра - той, где в свое время Моцарт поставил своего "Дон Жуана".
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