Вместо вороны - кот из "Потока". Новый сырок Kārums создан с благородной целью

Представитель центра помощи кошкам Remi Лаура Поджука: "Remi - это место, где встречаются кошки и люди. Здесь мы каждый день пишем разные истории - о встречах на всю жизнь и обретении друзей и семьи, о встречах на короткое мгновение, чтобы научить и напомнить, как хрупка жизнь, как важно время, как важно сострадание, способность видеть и чувствовать, что происходит вокруг нас, какими сильными и могущественными мы можем быть, когда мы вместе. Как и у многих людей в Латвии и по всему миру, у человеческой части команды Remi утро или перерыв часто начинается с сырочка Kārums. И теперь мы не только с радостью и гордостью будем отмечать успех "Потока" и идеи о силе единения, но и с благодарностью и искренностью скажем, что у нас теперь есть новые сильные друзья, которые день за днем живут и видят мир так же, как и мы - делая его ярче и счастливее через сострадание и помощь другим."