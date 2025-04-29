Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Распалась семья ведущей передачи LTV Panorāma Лауры Вонды

Развод. Иллюстративное фото
Развод. Иллюстративное фото Фото: http://www.shutterstock.com/

Ведущая новостной программы LTV Panorāma Лаура Вонда развелась со своим мужем, сообщает на этой неделе журнал Privātā Dzīve.

Вонда 12 лет была замужем за оператором LTV Иваном Миловым. Она подтвердила журналу":

"Да, брак расторгнут. Но мы продолжаем вместе заботиться о наших детях".

От дальнейших комментариев телеведущая воздержалась.

Пара в свое время сблизилась благодаря совместной работе на телевидении. У них двое детей - дочь Хелена и сын Альберт.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 29 апреля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх