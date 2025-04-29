Распалась семья ведущей передачи LTV Panorāma Лауры Вонды

Ведущая новостной программы LTV Panorāma Лаура Вонда развелась со своим мужем, сообщает на этой неделе журнал Privātā Dzīve.
Вонда 12 лет была замужем за оператором LTV Иваном Миловым. Она подтвердила журналу":
"Да, брак расторгнут. Но мы продолжаем вместе заботиться о наших детях".
От дальнейших комментариев телеведущая воздержалась.
Пара в свое время сблизилась благодаря совместной работе на телевидении. У них двое детей - дочь Хелена и сын Альберт.
Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 29 апреля.
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