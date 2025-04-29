Распалась семья ведущей передачи LTV Panorāma Лауры Вонды

Вонда 12 лет была замужем за оператором LTV Иваном Миловым. Она подтвердила журналу":

"Да, брак расторгнут. Но мы продолжаем вместе заботиться о наших детях".

От дальнейших комментариев телеведущая воздержалась.

Пара в свое время сблизилась благодаря совместной работе на телевидении. У них двое детей - дочь Хелена и сын Альберт.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 29 апреля.