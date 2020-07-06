Латвия - стабильный лидер по части бюджета на культуру

Скорее неправда - в утверждении лишь малая доля правды, однако не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому высказывание либо вводит в заблуждение, либо вне контекста.
Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) давал интервью Латвийскому радио, и одна слушательница указала ему на тот факт, что Латвия находится на первом месте в Евросоюзе (ЕС) по выделенной на культуру части бюджета. Министр ответил, что это не полностью соответствует истине.
Однако в данном случае не прав сам министр: если считать выделенное культуре финансирование в процентном соотношении из всех издержек бюджета, то Латвия действительно стабильный лидер среди стран ЕС.
Пунтулис на Латвийском радио в передаче Krustpunktā рассказывал о решении правительства построить в парке Кронвалда акустический концертный зал. Одна слушательница прислала свой вопрос о финансировании молодых талантов: "Латвия на первом месте в Европе, потому что тратит 2,8% из государственного бюджета в год на культуру. Сколько из этого тратится на продвижение и узнаваемость молодых талантов?"
Действительно ли на первом месте?
Сперва министр высказался о выделяемых на культуру средствах в целом:
"Ну, у этого вопроса несколько граней. Во-первых, уже о том, находится ли Латвия на первом месте по затратам на культуру. Это довольно… я могу немного заблудиться в этих расчетах, но тут было… тут было несколько формул, которые опровергали это утверждение, если мы учитываем затраты самоуправлений в связи с культурой, которые тоже учитываются. Это не совсем так. Это тот аргумент, с которым нам приходится бороться с финансистами, и это не соответствует истине".
Упомянутые слушательницей 2,8 % - это финансирование культуры из общих государственных затрат в 2018 году. В деньгах это неполных 316 миллионов евро. То, что Латвия была стабильным лидером не только в 2018 году, но и раньше, показывают данные Eurostat.
От общего бюджета Латвии затраты на культуру варьируются от 2,5 % до 3,2 %, в свою очередь в среднем в ЕС это 0,9 – 1 %.
Если затраты на культуру рассматривать как часть от ВВП, тогда с 1,1 % мы находимся на втором месте после Венгрии (1,3 %). В среднем по ЕС в 2018 году на культуру тратили 0,4 % от ВВП.
Re:Check спросил у пресс-секретаря Пунтулиса Инги Васильевой, что это за формулы, которые это утверждение "опровергают". Она признала, что наибольшие затраты на культуру соответствуют правде, однако обратила внимание на большую часть финансирования самоуправлений. Также в своем интервью Латвийскому радио на это указал и Пунтулис.
Общий бюджет правительства составляют как центральное правительство, так и затраты самоуправлений. Действительно, относительно культуры затраты самоуправлений составляют наибольшую часть.
Васильева отметила, что в 2017 году на бюджет культуры от центрального правительства, то есть, государственного бюджета, тратился неполный 121 миллион евро. Из бюджета самоуправлений - 183 миллиона. Однако по сравнению с другим странами, где финансирование культуры тоже делиться на затраты государства и самоуправлений, часть центрального правительства также одна из самых высоких.
Если сравнить с соседними странами, то в 2018 году в Латвии из государственного бюджета на культуру потратили 1,9 %, в Эстонии - 1,6 %, в Литве - 1,3 %.
Тратят ли на молодых талантов треть?
Слушательница спрашивала у министра, сколько из 2,8 % тратиться на продвижение и узнаваемость молодых талантов. Пунтулис ответил так:
"Но, что касается молодых талантов, ну, тут не могу отрицать, что из бюджета Министерства культуры треть уходит на культурное образование, и это действительно много".
Эта часть ответа также вводит в заблуждение, потому что несмотря на то, что на культурное образование и тратиться треть от бюджета министерства, все-таки эта часть не входит в упомянутые 2,8 %.
По методологии Eurostat финансирование культуры включает в себя содержание библиотек, музеев, художественных галерей и выставочных залов, театров, концертных залов, домов и центров культуры, памятников, исторических зданий и мест, зоологических и ботанических садов, организацию культурных мероприятий и программ (в том числе, например, концертов).
Также в финансирование культуры входят дотации для поддержки индивидуальных художников, писателей, дизайнеров, композиторов и других, работающих в сфере искусства. Сюда включены также средства для творческих союзов, обществ культуры и других организаций, которые участвуют в продвижении мероприятий культуры.
В свою очередь финансирование культурного образования, которое действительно составляет третью часть денег, распределяемых Министерством культуры, по классификации Eurostat входит не в расходы культуры, а образования. И на образование в Латвии тратим тоже больше, чем в среднем по ЕС.
В этом году на культурное образование, по информации Минкульта, запланированы неполных 60 миллионов евро. Финансирование предусмотрено для обеспечения работы 3 высших учебных заведений, 10 профессиональных средних школ, 150 частных и муниципальных музыкальных, художественных, танцевальных школ. Сюда входят также зарплаты педагогов.
Культура и образование - это не единственные позиции, по которым Латвия выделяет большую часть затрат в процентном соотношении. Данные Eurostat свидетельствуют, что мы больше вкладываем в оборону, общественный порядок и безопасность, сельское хозяйство, транспорт и экономическую деятельность другого рода. Однако, гораздо меньше, например, в социальную защиту.
В среднем по ЕС для этой цели направляют 40 % государственных затрат, тогда как в Латвии – на 10 % меньше. Также мы на одном из последних мест по вкладам в здравоохранение. Так в 2018 году у нас в эту сферу вложено 10,4 % от всех затрат государства и самоуправлений, что примерно на 5 % меньше, чем в среднем по ЕС.
Вывод: В Латвии стабильно самые высокие расходы на культуру, если считать их как часть от общих затрат. Сравнительно высока доля самоуправлений, однако и центральное правительство, по сравнению с другими странами, на культуру выделяет много. Также ответ министра на вопрос, сколько из 2,8 % мы тратим на поддержку молодых талантов, вводит в заблуждение, потому что названная им треть от бюджета министерства в эти 2,8 % не входит.
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