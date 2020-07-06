Латвия - стабильный лидер по части бюджета на культуру

Тратят ли на молодых талантов треть?

Слушательница спрашивала у министра, сколько из 2,8 % тратиться на продвижение и узнаваемость молодых талантов. Пунтулис ответил так:

"Но, что касается молодых талантов, ну, тут не могу отрицать, что из бюджета Министерства культуры треть уходит на культурное образование, и это действительно много".

Эта часть ответа также вводит в заблуждение, потому что несмотря на то, что на культурное образование и тратиться треть от бюджета министерства, все-таки эта часть не входит в упомянутые 2,8 %.

По методологии Eurostat финансирование культуры включает в себя содержание библиотек, музеев, художественных галерей и выставочных залов, театров, концертных залов, домов и центров культуры, памятников, исторических зданий и мест, зоологических и ботанических садов, организацию культурных мероприятий и программ (в том числе, например, концертов).

Также в финансирование культуры входят дотации для поддержки индивидуальных художников, писателей, дизайнеров, композиторов и других, работающих в сфере искусства. Сюда включены также средства для творческих союзов, обществ культуры и других организаций, которые участвуют в продвижении мероприятий культуры.

В свою очередь финансирование культурного образования, которое действительно составляет третью часть денег, распределяемых Министерством культуры, по классификации Eurostat входит не в расходы культуры, а образования. И на образование в Латвии тратим тоже больше, чем в среднем по ЕС.

В этом году на культурное образование, по информации Минкульта, запланированы неполных 60 миллионов евро. Финансирование предусмотрено для обеспечения работы 3 высших учебных заведений, 10 профессиональных средних школ, 150 частных и муниципальных музыкальных, художественных, танцевальных школ. Сюда входят также зарплаты педагогов.

Культура и образование - это не единственные позиции, по которым Латвия выделяет большую часть затрат в процентном соотношении. Данные Eurostat свидетельствуют, что мы больше вкладываем в оборону, общественный порядок и безопасность, сельское хозяйство, транспорт и экономическую деятельность другого рода. Однако, гораздо меньше, например, в социальную защиту.

В среднем по ЕС для этой цели направляют 40 % государственных затрат, тогда как в Латвии – на 10 % меньше. Также мы на одном из последних мест по вкладам в здравоохранение. Так в 2018 году у нас в эту сферу вложено 10,4 % от всех затрат государства и самоуправлений, что примерно на 5 % меньше, чем в среднем по ЕС.

Вывод: В Латвии стабильно самые высокие расходы на культуру, если считать их как часть от общих затрат. Сравнительно высока доля самоуправлений, однако и центральное правительство, по сравнению с другими странами, на культуру выделяет много. Также ответ министра на вопрос, сколько из 2,8 % мы тратим на поддержку молодых талантов, вводит в заблуждение, потому что названная им треть от бюджета министерства в эти 2,8 % не входит.

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