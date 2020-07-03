Ким Чен Ын заявил, что КНДР удалось не допустить распространения "зловредного вируса"

Слова Ким Чен Ына приводит ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, этот "выдающийся успех" был достигнут благодаря ЦК Трудовой партии и сознательности народа Северной Кореи.

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом, пишет ТАСС. По сообщению агентства, с конца января в Свереной Корее были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.

"Медуза" напоминает, что ранее американские военные подозревали случаи коронавирусной инфекции в КНДР. Кроме того, официальный Пхеньян принимал от других стран помощь для борьбы с эпидемией.