Ким Чен Ын заявил, что КНДР удалось не допустить распространения "зловредного вируса"

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что, "несмотря на кризис в области здравоохранения во всем мире", КНДР удалось не допустить распространения "зловредного вируса" на своей территории.
Слова Ким Чен Ына приводит ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.
По словам Ким Чен Ына, этот "выдающийся успех" был достигнут благодаря ЦК Трудовой партии и сознательности народа Северной Кореи.
По официальным данным, в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом, пишет ТАСС. По сообщению агентства, с конца января в Свереной Корее были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.
"Медуза" напоминает, что ранее американские военные подозревали случаи коронавирусной инфекции в КНДР. Кроме того, официальный Пхеньян принимал от других стран помощь для борьбы с эпидемией.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!