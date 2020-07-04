Сегодня утром в Юрмале из горящей квартиры спасли человека

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола, пожарные получили вызов в 8.48. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что открытым пламенем горит одна из квартир дома.

Площадь возгорания составила около 6 кв. м.

Из горящей квартиры сотрудники ГПСС вынесли и передали медикам одного пострадавшего. Еще один человек был эвакуирован из помещений.

На месте происшествия работают 13 пожарных с четырьмя пожарными автоцистернами. В 9.38 пожар был локализован.