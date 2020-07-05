Машины с российскими номерами могут безнаказанно превышать скорость в Эстонии

Автомобили с российскими номерными знаками по сути в настоящее время могут безнаказанно ездить под камерами контроля скорости, поскольку штрафы не могут быть отправлены в Россию.

"Согласно статистике пересечения границ, в Эстонии в среднем может находиться несколько тысяч автомобилей с российскими регистрационными номерами", - сказал Postimees Александр Урб, глава патрульной службы Нарвского отделения полиции.

Автомобили с регистрационными номерами Российской Федерации могут принадлежать, например, туристам, находящимся в Эстонии в течение короткого времени, или резиденту Эстонии с визой или видом на жительство, автомобиль которого зарегистрирован в России.

"Владельцы автомобилей с регистрационными номерами Российской Федерации, которые постоянно ездят по Эстонии, не регистрируют автомобиль в Эстонии, потому что так легче ездить по России", - пояснил Урб, добавив, что такие люди часто пересекают границу - например, если у человека, живущего в Эстонии, в России есть работа, дача, круг знакомств.

"Нельзя сказать, что водители автомобилей с русскими номерами ведут себя в движении более небрежно или что они чаще преднамеренно нарушают правила", - отметил он.

Согласно статистике, около 2 процентов превышений скорости приходится на неизвестные или иностранные номера, которым не отправляется штрафное уведомление. Хотя штрафные извещения на основе камеры контроля скорости, не могут быть отправлены эстонскому владельцу транспортного средства с российским номером, иностранные транспортные средства также проверяются во время обычного контроля движения.

В этом году полиция зафиксировала чуть более 43 000 нарушений правил дорожного движения в ходе обычного наблюдения, и почти 2200 из них были совершены гражданами России.

"Все водители, которые ездят по дорогам Эстонии, должны соблюдать правила дорожного движения, в том числе требования технического состояния. В случае нарушения полиция проводит процедуру независимо от номера машины", - подчеркнул Урб. Однако, если транспортное средство технически не в порядке, сотрудник полиции может наложить запрет на движение на месте.

"От лица требуется уплатить штраф; в случае дорожного преступления наказанием может быть также тюремное заключение, которое должно отбываться в Эстонии. В зависимости от серьезности нарушения Департамент полиции и погранохраны также может аннулировать визу водителя или рассмотреть возможность аннулирования визы из-за того, что человек не уплачивает штраф", - привел он примеры.

В случае особо опасного поведения полиция может выслать человека из страны, а также наложить запрет на повторный въезд гражданина третьей страны. Оплата вынесенного штрафа проверяется на границе, также это может быть сделано внутри страны.

"В целом, водители предпочитают платить штраф, а не рисковать более жесткими мерами, которые делают невозможным въезд в Европейский Союз", - сказал он.