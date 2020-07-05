"У меня закончился шампунь и кондиционер": казалось бы, при чем тут суицид?

"Я рассказала маме рецепт своей любимой пасты, и она приготовила ее на ужин сегодня вечером", - это еще одна кодовая фраза с отсылкой к мыслям о самоубийстве.

Как пишет Esquire, эти фразы взяты из стихотворения поэтессы Ханны Дейн под названием Don’t Kill Yourself Today (в переводе "Не убивай себя сегодня" - Прим.ред.).

В стихотворении среди прочего говорится: "Не убивайте себя, пока не закончатся шампунь и кондиционер одновременно", "Не убивайте себя, пока не расскажете кому-нибудь рецепт любимой пасты".

То есть автор напротив перечисляет различные вещи, которые могут помочь справиться с депрессией и не совершать суицид, но подростки нашли иное применение этим словам.

В то же время в комментариях под подобными видео в TikTok некоторые пытаются поддержать его авторов, на что последние отмечают, что это действительно помогает.

На странные фразы подростков обратили внимание и некоторые пользователи Twitter, призвав не проходить мимо при виде подобных заявлений:

Im not sure why this Tiktok phenomenon is happening but apparently if you see individuals post about their favorite pasta recipe or finishing their shampoo or conditioner, it’s a cry for help & their contemplating suicide. Pass it on to save a life. — KayMarie (@kayliezoll) July 2, 2020

"Я не знаю, почему это явление происходит в TikTok, но, по‑видимому, если вы видите, что люди пишут о своем любимом рецепте пасты или о том, что заканчиваются шампунь или кондиционер, - это крик о помощи и сигнал о мыслях расстаться с жизнью. Распространите это дальше, чтобы спасти жизни".