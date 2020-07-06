Пн, 6.07.2020
Нильс Хёгель считается одним из самых ужасных серийных убийц в Германии. Он был санитаром, который убивал своих пациентов смертельными дозами препарата, но его коллеги понятия не имели, что происходит за их спинами. The New York Times
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Пабрикс наградит военного атташе США в Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр обороны Артис Пабрикс сегодня вручит военному атташе США в Латвии полковник-лейтенанту Александре Нильсен награду "Почетный знак признательности" в благодарность за вклад в развитие оборонных сил Латвии, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

В церемонии награждения примет участие и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Нильсен является военным атташе США в Латвии с 2017 года.

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