Пабрикс наградит военного атташе США в Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс сегодня вручит военному атташе США в Латвии полковник-лейтенанту Александре Нильсен награду "Почетный знак признательности" в благодарность за вклад в развитие оборонных сил Латвии, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.
В церемонии награждения примет участие и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.
Нильсен является военным атташе США в Латвии с 2017 года.
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