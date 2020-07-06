Проживший в аэропорту Манилы более трех месяцев эстонец наконец вернется домой

В начале июля в Facebook начал распространяться пост Романа с призывом о помощи:

"Я из Эстонии. Нахожусь в международном аэропорту Манилы более 100 дней, нужна любая помощь, чтобы выбраться отсюда".

Как оказалось, МИД уже знал о произошедшем и искал возможность, как помочь Роману вернуться в Эстонию.

Известно, что из Эстонии Трофимов вылетел 12 марта, в тот же день в стране ввели чрезвычайное положение. На Филиппинах же чрезвычайное положение ввели 15 марта, локдаун действует и по сей день.

В Манилу мужчина прибыл 20 марта из Таиланда, с тех пор он постоянно находился в стенах аэропорта, не имея права покинуть его.

Rus.ERR Трофимов сказал, что планировал поездку в Азию год, копил деньги и собирался прожить там несколько месяцев.

Несколько раз Трофимов заявлял в СМИ, что МИД Эстонии ему не помогает, а состояние его здоровья ухудшается. В ситуации попыталась разобраться депутат Европарламента и центристка Яна Тоом. Этим утром, 6 июля, она поговорила с почетным консулом Эстонии на Филиппинах, который постоянно находится в контакте с Романом.

- Почему Трофимову не разрешили покинуть аэропорт Манилы и остаться в стране?

- Трофимова не пустили в страну, потому что он показался властям неубедительным, у него не было брони в гостинице, он не знал, где будет жить, судя по всему, у него не было денег или им так показалось.

- Почему возникли трудности с возвращением домой?

- По правилам депортации с Филиппин, на обратном перелете Трофимов должен воспользоваться либо прямым рейсом, либо с пересадками, который будет осуществлен одной авиакомпанией. В течение 80 дней из аэропорта Манилы вообще ничего не летало. Когда же авиасообщение возобновилось, то Трофимов сам несколько раз отказывался лететь. Как предполагает консул, потому что авиабилеты были очень дорогими.

От консульского кредита, предназначенного в исключительных случаях для возвращения домой, Трофимов отказался, - Прим.ред.

Паспорт Романа забрали власти Филиппин и передали AirAsia, потому что они привезли его в страну, и они же должны были организовать его отлет. AirAsia может передать его паспорт другой авиакомпании, которая будет готова организовать его перелет. Но это должна быть одна авиакомпания на два-три перелета.

- Правда ли, что Трофимов плохо питается?

- Телефон с SIM-картой и роумингом, которым пользуется сейчас Роман, предоставлен ему почетным консулом, поскольку свой личный телефон мужчина потерял. Консул также организовал ему трехразовое питание из того, что было в аэропорту, который был закрыт почти три месяца. Что касается состояния здоровья Трофимова, то за этим тоже следят.

- Когда он вернется домой?

- Вероятно в ближайшие дни проблема будет решена, и Роман вернется домой. Может быть, всей этой шляпы не случилось, будь у Романа нормальный паспорт, а не эта бумажка (серый паспорт — Прим.ред.), которую филиппинцы видят нечасто.