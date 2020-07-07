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Вкусные рецепты латвийских мам: гаспачо, шампиньоны гриль и десерты

rus.tvnet.lv Мамин Клуб
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Фото: unsplash.com/ Rachel Park

В этих рецептах много сезонных ягод, фруктов и овощей, блюд на огне, и они невероятно ароматные! "Мамин клуб" делится своими коронными рецептами. Теперь вы точно будете знать, что приготовить в жаркие дни!

Статья из архива от 07.07.2020

Легкие летние супы

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pexels.com/Ponyo Sakana

Светлана: гаспачо - традиционный испанский томатный суп. Его подают холодным, поэтому он идеально подходит для обеда или ужина в жаркий день.

Приготовление:

  1. Помидоры и паприку очищаем от кожицы и нарезаем мелкими кубиками.
  2. Так же нарезаем огурцы и зелень.
  3. Лук и чеснок мелко рубим.
  4. Все ингредиенты смешиваем и заливаем томатным соком.
  5. Добавляем немного уксуса и сока лимона.
  6. Солим и перчим по вкусу.
  7. Охлаждаем. И вот он готов!

Инга: рассольник. В последнее время - топовый суп нашей семьи!

Приготовление:

  1. Варим перловку.
  2. Отвариваем свинину с косточкой.
  3. Добавляем картофель, морковь и в конце - маринованные огурцы. Готово!

Горячее и салат

Ярослава: у меня два любимых летних рецепта.

1. Жареные шампиньоны на гриле

Приготовление:

  1. Берем крупные шампиньоны, каждый царапаем ножом и делаем максимально глубокие надрезы, при которых гриб остается целым.
  2. Необходимо на ночь оставить в маринаде.
  3. Маринад: минеральная вода с газом (чем соленее, тем лучше), можно досолить; добавляем чесночный соус и специи по вкусу. Чем дольше маринуются, тем лучше. Грибы нужно чем-нибудь придавить, чтобы они целиком были в маринаде.
  4. Потом просто жарим на гриле до готовности - буквально 5 минут. 

2. Салат из пекинской капусты с курицей

Хоть этот салат и с майонезом, мне он кажется легким.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста;
  • вареное филе курицы; 
  • яблоко (очистить);
  • 1 баночка сладкой кукурузы;
  • консервированные ананасы (удобно - ломтиками); 
  • свежий огурец (очистить);
  • сметана; 
  • майонез.

Приготовление:

  1. Майонеза минимум + максимум сметаны. Все ингредиенты мелко режем и перемешиваем.
  2. Добавляем соль по вкусу.
  3. Подаем салат охлажденным!

Десерты

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pexels.com/Oleg Magni

Елена: пирог из ревеня

Ингредиенты:

  • мука - 250 граммов;
  • сахар - 250 граммов;
  • яйца - 4 шт.;
  • масло сливочное - 250 граммов;
  • ванильный сахар - 1 пакетик;
  • разрыхлитель - 2 ч. л.;
  • крахмал (у меня картофельный, можно и кукурузный) - 75 граммов;
  • ревень - 750 граммов;
  • соль - щепотка;
  • сахарная пудра - по желанию.

Приготовление:

  1. Ревень моем, чистим, нарезаем брусочками.
  2. Масло взбиваем с сахаром, солью и ванилью до кремообразного состояния.
  3. Вводим по одному 4 яйца, тщательно взбивая - по минуте на каждое яйцо.
  4. Смешиваем муку и крахмал с разрыхлителем, просеиваем через сито.
  5. Вводим мучную смесь в масляную. Хорошо взбиваем миксером.
  6. Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем тесто. На тесто выкладываем ревень, немного втапливая его.
  7. Выпекаем в разогретой духовке (200 градусов) минут 30-40.

Вероника: обожаю простой слоеный рецепт:

первый слой - ягода (можно измельчить блендером или просто положить цельную), второй слой - сливки, взбитые с творогом, и третий слой - прожаренные овсяные хлопья. Все!

Вита: летние кексики

Ингредиенты:

  • творог (9%) - 130 граммов;
  • сахар - 150 граммов;
  • масло сливочное - 70 граммов;
  • мука пшеничная высшего сорта - 150 граммов;
  • яйца - 2 шт.;
  • разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Все смешиваю, раскладываю в формочки - и в духовку.
  2. В качестве начинки можно добавить изюм, кусочки кураги, чернослива или любые цукаты по вкусу.

Милана: мой рецепт любимого летнего клубничного пирога с безе "Клубника под снегом".

Пирог в приготовлении очень простой и не требует каких-то экзотических ингредиентов. А получается очень вкусный и красивый.

  1. Вначале я делаю тесто. Отделяю желтки (3 шт.) от белков (белки понадобятся позже, их я убираю в холодильник).
  2. Беру 130 граммов размягченного сливочного масла (если масло заморожено - просто натираю его на терке), добавляю 50 граммов сметаны и 70 граммов сахара. Все хорошенько растираю вилкой.
  3. Добавляю желтки, перемешиваю.
  4. Просеиваю 250 граммов муки (может понадобиться чуть меньше).
  5. Вместе с мукой просеиваю чайную ложку разрыхлителя.
  6. Быстро замешиваю тесто, собираю его в шар и убираю минут на 15 в холодильник.
  7. Достаю тесто и распределяю его руками по форме для выпечки, формируя бортики (форма не обязательно должна быть круглой).
  8. Прокалываю тесто вилкой и отправляю корж минут на 5-10 в разогретую до 200 градусов духовку (он должен схватиться и немного подрумяниться).
  9. Достаю корж из духовки, ему нужно немого остыть. Пока корж остывает, в охлажденные белки всыпаю 50 граммов сахарного песка (если любите более сладкое, сахара можно добавить больше).
  10. Взбиваю белки с сахаром в пышную пену.
  11. Беру 300 граммов клубники и нарезаю ее, если ягоды некрупные - оставляю целыми.
  12. Добавляю нарезанную клубнику во взбитые белки и перемешиваю.
  13. Выкладываю крем из клубники с белками на корж и отправляю пирог в духовку - теперь уже при 180 градусах - минут на 30-35.
  14. На белках должна образоваться румяная корочка. В итоге получается очень вкусный и ароматный пирог!

Песочное тесто пропитано соком клубники. Словами не передать, как это вкусно. Пирог получается очень нежным, поэтому, прежде чем порезать его, нужно, чтобы он немного остыл. Я пеку его в стеклянной форме, чтобы в ней же можно было его разрезать. Или нужно печь его в разъемной форме, чтобы аккуратно переложить на тарелку. Приятного аппетита!

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