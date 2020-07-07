Вкусные рецепты латвийских мам: гаспачо, шампиньоны гриль и десерты

В этих рецептах много сезонных ягод, фруктов и овощей, блюд на огне, и они невероятно ароматные! "Мамин клуб" делится своими коронными рецептами. Теперь вы точно будете знать, что приготовить в жаркие дни!
Статья из архива от 07.07.2020
Легкие летние супы
Светлана: гаспачо - традиционный испанский томатный суп. Его подают холодным, поэтому он идеально подходит для обеда или ужина в жаркий день.
Приготовление:
- Помидоры и паприку очищаем от кожицы и нарезаем мелкими кубиками.
- Так же нарезаем огурцы и зелень.
- Лук и чеснок мелко рубим.
- Все ингредиенты смешиваем и заливаем томатным соком.
- Добавляем немного уксуса и сока лимона.
- Солим и перчим по вкусу.
- Охлаждаем. И вот он готов!
Инга: рассольник. В последнее время - топовый суп нашей семьи!
Приготовление:
- Варим перловку.
- Отвариваем свинину с косточкой.
- Добавляем картофель, морковь и в конце - маринованные огурцы. Готово!
Горячее и салат
Ярослава: у меня два любимых летних рецепта.
1. Жареные шампиньоны на гриле
Приготовление:
- Берем крупные шампиньоны, каждый царапаем ножом и делаем максимально глубокие надрезы, при которых гриб остается целым.
- Необходимо на ночь оставить в маринаде.
- Маринад: минеральная вода с газом (чем соленее, тем лучше), можно досолить; добавляем чесночный соус и специи по вкусу. Чем дольше маринуются, тем лучше. Грибы нужно чем-нибудь придавить, чтобы они целиком были в маринаде.
- Потом просто жарим на гриле до готовности - буквально 5 минут.
2. Салат из пекинской капусты с курицей
Хоть этот салат и с майонезом, мне он кажется легким.
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- вареное филе курицы;
- яблоко (очистить);
- 1 баночка сладкой кукурузы;
- консервированные ананасы (удобно - ломтиками);
- свежий огурец (очистить);
- сметана;
- майонез.
Приготовление:
- Майонеза минимум + максимум сметаны. Все ингредиенты мелко режем и перемешиваем.
- Добавляем соль по вкусу.
- Подаем салат охлажденным!
Десерты
Елена: пирог из ревеня
Ингредиенты:
- мука - 250 граммов;
- сахар - 250 граммов;
- яйца - 4 шт.;
- масло сливочное - 250 граммов;
- ванильный сахар - 1 пакетик;
- разрыхлитель - 2 ч. л.;
- крахмал (у меня картофельный, можно и кукурузный) - 75 граммов;
- ревень - 750 граммов;
- соль - щепотка;
- сахарная пудра - по желанию.
Приготовление:
- Ревень моем, чистим, нарезаем брусочками.
- Масло взбиваем с сахаром, солью и ванилью до кремообразного состояния.
- Вводим по одному 4 яйца, тщательно взбивая - по минуте на каждое яйцо.
- Смешиваем муку и крахмал с разрыхлителем, просеиваем через сито.
- Вводим мучную смесь в масляную. Хорошо взбиваем миксером.
- Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем тесто. На тесто выкладываем ревень, немного втапливая его.
- Выпекаем в разогретой духовке (200 градусов) минут 30-40.
Вероника: обожаю простой слоеный рецепт:
первый слой - ягода (можно измельчить блендером или просто положить цельную), второй слой - сливки, взбитые с творогом, и третий слой - прожаренные овсяные хлопья. Все!
Вита: летние кексики
Ингредиенты:
- творог (9%) - 130 граммов;
- сахар - 150 граммов;
- масло сливочное - 70 граммов;
- мука пшеничная высшего сорта - 150 граммов;
- яйца - 2 шт.;
- разрыхлитель - 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Все смешиваю, раскладываю в формочки - и в духовку.
- В качестве начинки можно добавить изюм, кусочки кураги, чернослива или любые цукаты по вкусу.
Милана: мой рецепт любимого летнего клубничного пирога с безе "Клубника под снегом".
Пирог в приготовлении очень простой и не требует каких-то экзотических ингредиентов. А получается очень вкусный и красивый.
- Вначале я делаю тесто. Отделяю желтки (3 шт.) от белков (белки понадобятся позже, их я убираю в холодильник).
- Беру 130 граммов размягченного сливочного масла (если масло заморожено - просто натираю его на терке), добавляю 50 граммов сметаны и 70 граммов сахара. Все хорошенько растираю вилкой.
- Добавляю желтки, перемешиваю.
- Просеиваю 250 граммов муки (может понадобиться чуть меньше).
- Вместе с мукой просеиваю чайную ложку разрыхлителя.
- Быстро замешиваю тесто, собираю его в шар и убираю минут на 15 в холодильник.
- Достаю тесто и распределяю его руками по форме для выпечки, формируя бортики (форма не обязательно должна быть круглой).
- Прокалываю тесто вилкой и отправляю корж минут на 5-10 в разогретую до 200 градусов духовку (он должен схватиться и немного подрумяниться).
- Достаю корж из духовки, ему нужно немого остыть. Пока корж остывает, в охлажденные белки всыпаю 50 граммов сахарного песка (если любите более сладкое, сахара можно добавить больше).
- Взбиваю белки с сахаром в пышную пену.
- Беру 300 граммов клубники и нарезаю ее, если ягоды некрупные - оставляю целыми.
- Добавляю нарезанную клубнику во взбитые белки и перемешиваю.
- Выкладываю крем из клубники с белками на корж и отправляю пирог в духовку - теперь уже при 180 градусах - минут на 30-35.
- На белках должна образоваться румяная корочка. В итоге получается очень вкусный и ароматный пирог!
Песочное тесто пропитано соком клубники. Словами не передать, как это вкусно. Пирог получается очень нежным, поэтому, прежде чем порезать его, нужно, чтобы он немного остыл. Я пеку его в стеклянной форме, чтобы в ней же можно было его разрезать. Или нужно печь его в разъемной форме, чтобы аккуратно переложить на тарелку. Приятного аппетита!
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