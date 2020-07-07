Вкусные рецепты латвийских мам: гаспачо, шампиньоны гриль и десерты

Песочное тесто пропитано соком клубники. Словами не передать, как это вкусно. Пирог получается очень нежным, поэтому, прежде чем порезать его, нужно, чтобы он немного остыл. Я пеку его в стеклянной форме, чтобы в ней же можно было его разрезать. Или нужно печь его в разъемной форме, чтобы аккуратно переложить на тарелку. Приятного аппетита!