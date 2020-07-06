Неудавшаяся контрабанда: в Мексике загорелся самолет, доставивший кокаин на €4,3 млн евро

​Вооруженные силы обнаружили прибывший из Южной Америки самолет в огне. Неподалеку был обнаружен и грузовик с 13 упаковками наркотиков - предположительно кокаина - весом 30 килограммов каждый. Предположительно, груз был доставлен на самолете.

Стоимость груза оценивается примерно в 109 миллионов песо или 4,3 миллиона евро.

По мнению вооруженных сил Мексики, для организованных преступных группировок это "ощутимая" потеря.

Телекомпания Milenio сообщает, что самолет прибыл из венесуэльского города Маракайбо. Эта информация не была подтверждена официально.

Самолет незаконно приземлился в мексиканском штате Кинтана-Роо, где расположен Канкун и другие популярные пляжные курорты.

Галерея: В Мексике загорелся самолет, доставивший груз кокаина