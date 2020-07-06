Патронесса Рижского бала Натали Тумшевиц-Эргле баллотируется в депутаты Рижской думы

Латвийская певица, патронесса Рижского бала, член сборной Латвии по пляжному теису, организатор благотворительных акций Натали Тумшевиц-Эргле сообщила RUS TVNET о своем решении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах 29-го августа в Рижскую думу.
Тумшевиц-Эргле баллотируется от партии "Честь служить Риге!".
Тумшевиц-Эргле училась в Университете Сент-Джонс в Нью-Йорке на факультете бизнес-менеджмента, а также в московском Государственном Университете Управления.
Уже более десяти лет Натали Тумшевиц-Эргле совмещает карьеру певицы с должностью руководителя агентства по организации мероприятий Royal Events, команда которого реализовала такие проекты, как Рижский бал, Рождественские благотворительные вечера, хакатоны, спортивные мероприятия и другие.
""Честь служить Риге" - не просто название партии, в которой я состою уже несколько лет. Это мое отношение к любимому городу.
Я не раз уезжала учиться в другие страны, но всегда возвращалась обратно с огромным желанием развивать нашу столицу и быть полезной на родине, служить Риге. (...) Работая в Рижской думе, я хотела бы применить свой опыт работы в масштабах муниципалитета, что открыло бы больше возможностей и помогло бы внести еще более ощутимый вклад в культурное, спортивное и социальное развитие города. Моя цель - участвовать в развитии Риги и постараться сделать все, чтобы мнения и пожелания молодежи, молодых семей и вообще всех рижан были услышаны и реализованы", - рассказала о своих планах Тумшевиц-Эргле.
Напомним, внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в субботу, 29 августа, с 7:00 до 22:00.
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