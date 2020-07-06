Патронесса Рижского бала Натали Тумшевиц-Эргле баллотируется в депутаты Рижской думы

Я не раз уезжала учиться в другие страны, но всегда возвращалась обратно с огромным желанием развивать нашу столицу и быть полезной на родине, служить Риге. (...) Работая в Рижской думе, я хотела бы применить свой опыт работы в масштабах муниципалитета, что открыло бы больше возможностей и помогло бы внести еще более ощутимый вклад в культурное, спортивное и социальное развитие города. Моя цель - участвовать в развитии Риги и постараться сделать все, чтобы мнения и пожелания молодежи, молодых семей и вообще всех рижан были услышаны и реализованы", - рассказала о своих планах Тумшевиц-Эргле.