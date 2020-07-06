Американский актер записал обращение в поддержку главного соперника Лукашенко

"Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из "Властелина колец": "В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!" - произнес актер.

В видео актер также сказал, что записать обращение его попросили друзья семьи Бабарико, добавив, что читал о ситуации, в которую попали Виктор и Эдуард. Вуд также выразил надежду, что скоро их освободят.

Отметим, что обращение Вуда в соцсети выложила девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева.

В свою очередь издание Tut.by обратило внимание на очень важную деталь - видео записано через сервис Cameo, где за деньги можно заказать сообщение от знаменитости.

Как отмечает "Дождь", согласно профилю Вуда, ролик от него стоит 225 долларов.

Напомним, на 9 августа назначены выборы президента Беларуси. Один из главных соперников действующего президента - Виктор Бабарико - вместе с сыном Эдуардом сейчас находится в СИЗО. Он был задержан в середине июня по делу о неуплате налогов и отмывании денег в Белгазпромбанке, в котором 20 лет занимал пост председателя правления. Уголовное дело против Бабарико было возбуждено после того, как он заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.