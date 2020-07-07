В Олайне открытым пламенем горел жилой дом

Как агентству LETA сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, вызов на место ЧП был получен в 8.21. Прибыв на указанный адрес, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит деревянная крыша двухэтажного дома, а также образовалось сильное задымление.