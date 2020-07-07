В Олайне открытым пламенем горел жилой дом

Этим утром в Олайне открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом.
Как агентству LETA сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, вызов на место ЧП был получен в 8.21. Прибыв на указанный адрес, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит деревянная крыша двухэтажного дома, а также образовалось сильное задымление.
Как сообщается, пожар удалось локализовать.
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