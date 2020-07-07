Вт, 7.07.2020
Если бы радиосигналы можно было видеть, то мы бы не видели вообще ничего другого. Радио, телевидение, все коммуникационные сигналы - мы живем в океане радиочастот. Андрис Лесиньш, инженер Вентспилсского международного радиоастрономического центра

В Олайне открытым пламенем горел жилой дом

Пожар

ФОТО: Pixabay

Этим утром в Олайне открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом. 

Как агентству LETA сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, вызов на место ЧП был получен в 8.21. Прибыв на указанный адрес, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит деревянная крыша двухэтажного дома, а также образовалось сильное задымление. 

Как сообщается, пожар удалось локализовать. 

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