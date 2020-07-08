В Риге в прошлом году при поддержке думы было стерилизовано 1386 бездомных кошек

В Риге при поддержке самоуправления в прошлом году стерилизованы 1386 бездомных кошек, сообщается в отчете самоуправления за 2019 год.
В соответствии с нормативными актами самоуправление организует контроль численности животных в городе. В его рамках было отловлено 690 бродячих собак, 1177 бездомных собак и кошек были доставлены в приюты для животных.
1618 кошек и собак, пострадавших в результате несчастных случаев, были доставлены с городских улиц в ветеринарные клиники.
Помощь также была оказана 859 диким животным.
В прошлом году Рижское самоуправление предоставляло услуги по сбору и утилизации трупов животных, эвтаназии и стерилизации животных, принадлежащих малообеспеченным жителям, а также услуги по обслуживанию площадок для выгула собак.
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