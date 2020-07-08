PVD оперативно проверила рестораны Aqua Luna и Riviera

Проверки других заведений общественного питания проводятся в предусмотренном порядке. Во время чрезвычайного положения особое внимание уделялось предприятиям торговли и общепита, продающим нефасованные продукты.

Иоффе также сообщила, что PVD призывает предпринимателей усиленно чистить и дезинфицировать поверхности, к которым чаще прикасаются посетители и персонал, в том числе дверные ручки, рабочие поверхности.

Как сообщалось, из-за вспышки Covid-19 SPKC призывает следить за своим здоровьем людей, посетивших рестораны Aqua Luna и Riviera в конце июня.

Речь идет о тех, кто вечером 27 июня побывал в Aqua Luna, а вечером 28 июня - в ресторане Riviera.

В случае возникновения симптомов заболевания эти люди должны связаться с врачом и сдать тест.