PVD оперативно проверила рестораны Aqua Luna и Riviera

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), получив информацию от Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о случаях заболевания Covid-19 в заведениях общественного питания, оперативно проверила предприятия и не выявила нарушений эпидемиологической безопасности, сообщила агентству LETA специалист PVD по общественным отношениям Анна Иоффе.
Проверки других заведений общественного питания проводятся в предусмотренном порядке. Во время чрезвычайного положения особое внимание уделялось предприятиям торговли и общепита, продающим нефасованные продукты.
Иоффе также сообщила, что PVD призывает предпринимателей усиленно чистить и дезинфицировать поверхности, к которым чаще прикасаются посетители и персонал, в том числе дверные ручки, рабочие поверхности.
Как сообщалось, из-за вспышки Covid-19 SPKC призывает следить за своим здоровьем людей, посетивших рестораны Aqua Luna и Riviera в конце июня.
Речь идет о тех, кто вечером 27 июня побывал в Aqua Luna, а вечером 28 июня - в ресторане Riviera.
В случае возникновения симптомов заболевания эти люди должны связаться с врачом и сдать тест.
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