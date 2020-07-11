Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует"

- Какие именно новые знания о жизни первобытного человека на территории сегодняшней России удалось получить с помощью генетических исследований?

- Мы многое узнали, например, о миграции древних обитателей южнорусских степей, представителей очень успешной Ямной культуры. Около 5000 лет назад эти мобильные кочевники-скотоводы со своими технологиями - у них были колеса и телеги, это известно по раскопкам погребальных курганов - начинают двигаться как на восток, так и на запад. Они доходят до Алтая, и там возникает Афанасьевская культура, которая генетически практически идентична Ямной культуре.

Одновременно гены с сегодняшней российской территории распространяются по всей Европе и смешиваются с генами местных жителей, это движение за последние пять лет удалось очень хорошо изучить, поскольку у нас множество данных - не менее двух тысяч проб ДНК из самых разных мест.

- К каким же выводам пришли археогенетики?

- В разных точках Европы у людей оказалась разная доля этих "степных генов". В восточной части Балтии она самая высокая, в Средиземноморье - самая низкая, на острове Сардиния, к примеру, их вообще не было. Происходила ведь не прямая миграция, как в наши дни, шел растянувшийся примерно на 500 лет процесс, в ходе которого повсюду возникали смешанные популяции.

Скажем, та группа, которая около 4500 лет назад пришла на Британские острова, по пути "из России" успела смешаться с населением сначала в Восточной Европе, затем "в Германии", а потом еще и "в Голландии". При этом мы видим, что Y-хромосомы, мужские гены, сильнее меняются, чем женские. Похоже, пришедшие из степей мужчины были особенно успешными по сравнению с местными мужчинами, именно они обеспечивали основные генетические изменения.

- Так что же получается: с территории сегодняшней России заселяли и Америку, и Европу?

- Да, но только до движения степных кочевников на запад, примерно 7500 лет назад, территорию сегодняшней России тремя потоками, через Кавказ, Центральную Азию и Китай, стали заселять с юга земледельцы и скотоводы, которые затем перемешивались с местными охотниками и собирателями. Так, ДНК представителей Майкопской культуры, зародившейся раньше Ямной культуры, наполовину состоит из генов тех, кто мигрировал из северной части сегодняшнего Ирана.

Их предки, в свою очередь, были родом с Ближнего Востока, из сегодняшних Сирии и Ирака, где найдены старейшие следы земледелия и скотоводства. А в арабский регион современный человек пришел из Африки, именно она была исходной точкой всемирной экспансии Homo sapiens.

- Выходит, каждый из нас, жителей современной Евразии, имеет и "африканские", и "ближневосточные", и "степные" гены?

- Скажу больше: во всех нас еще и 2 процента от неандертальцев, хотя это вообще другой, вымерший вида человека.

- В России сейчас растет интерес к генетике, в том числе на государственном уровне, и много пишут о русском геноме. Как его можно охарактеризовать с точки зрения археогенетики?

- Никакого типично русского генома не существует. Жители России обладают почти всем генетическим разнообразием, встречающимся сегодня за пределами Африки. Это такое же попурри, как и в Европе. В последние 5000 лет Россия была одним из самых динамичных регионов планеты с генетической точки зрения. Проходящий по ее огромной территории степной пояс, соединяющий Восточную Европу с Азией, был своего рода автобаном, по которому очень часто перемещались мобильные группы, будь то скифы, гунны, авары, монголы. Все это вело к широкомасштабному генетическому обмену.

Существенные генетические сдвиги произошли и в новейшей истории России. В 20-м веке - в 30-е, 40-е, 50-е годы, да и потом, в 60-е и вплоть до 90-х годов - на ее территории наблюдалась особенно сильная мобильность, если выражаться политически нейтрально. Все это очень изменило местное население. Так что в сегодняшней России нет четких генетических границ, их вообще нет на карте мира. Все перемешано. Никаких генетических отличий жителей России от других обитателей Евразии не зафиксировано.