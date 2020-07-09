Чт, 9.07.2020
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Фото и видео ⟩ В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом

ФОТО: TVNET

Утром в четверг, 9 июля, произошло очередное ЧП, вызванное неправильно закрепленным грузом.

Видео: В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом

На проспекте Межа под путепроводом из грузового автомобиля на проезжую часть высыпались ящики с бутылками пива. 

В Госполиции порталу Apollo сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 10:00. Пострадавших нет. 

​Сообщается, что во время движения у автомобиля открылись дверцы и ящики высыпались. 

Галерея: В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом

Отметим, что относительно недавно, 29 июня, схожий случай произошел на участке дороги Саласпилс - Бабите у Кекавского ротационного круга. 

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