Фото и видео ⟩ В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом

Утром в четверг, 9 июля, произошло очередное ЧП, вызванное неправильно закрепленным грузом.
Видео: В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом
На проспекте Межа под путепроводом из грузового автомобиля на проезжую часть высыпались ящики с бутылками пива.
В Госполиции порталу Apollo сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 10:00. Пострадавших нет.
Сообщается, что во время движения у автомобиля открылись дверцы и ящики высыпались.
Галерея: В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом
Отметим, что относительно недавно, 29 июня, схожий случай произошел на участке дороги Саласпилс - Бабите у Кекавского ротационного круга.
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