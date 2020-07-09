Фото и видео ⟩ В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом

Видео: В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом

На проспекте Межа под путепроводом из грузового автомобиля на проезжую часть высыпались ящики с бутылками пива.

В Госполиции порталу Apollo сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 10:00. Пострадавших нет.

​Сообщается, что во время движения у автомобиля открылись дверцы и ящики высыпались.

Галерея: В Межапарке из грузовика высыпались ящики с пивом

Отметим, что относительно недавно, 29 июня, схожий случай произошел на участке дороги Саласпилс - Бабите у Кекавского ротационного круга.