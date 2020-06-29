На Рижской окружной из грузовика высыпались ящики с пивом

ДТП произошло на участке Рижской окружной дороги Саласпилс - Бабите у Кекавского ротационного кольца по направлению в Бабите.

Uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5, 8,5 km) pie Ķekavas avarējis kravas auto. Satiksme bloķēta, informē @ugunsdzeseji. Slēgto ceļa posmu iespējams apbraukt gar Pulkarni pa autoceļiem P89 Ķekava–Skaistkalne un P90 Rīgas HES–Pulkarne. pic.twitter.com/3wZgjqCqax — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 29, 2020

На месте происшествия работает полиция, движение ограничено.

Люди в ДТП не пострадали.

Перекрытый участок дороги можно объехать через Пулкарне по автодорогам Кекава - Скайсткалне (Р89) и Рижская ГЭС - Пулкарне (Р90).