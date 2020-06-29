Пн, 29.06.2020
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На Рижской окружной из грузовика высыпались ящики с пивом

ФОТО: Ekrānšāviņš no Facebook video

На Рижской окружной дороге, у Кекавского кольца, из грузовика высыпались ящики с пивом, сообщает агентство LETA.

ДТП произошло на участке Рижской окружной дороги Саласпилс - Бабите у Кекавского ротационного кольца по направлению в Бабите.

На месте происшествия работает полиция, движение ограничено.

Люди в ДТП не пострадали.

Перекрытый участок дороги можно объехать через Пулкарне по автодорогам Кекава - Скайсткалне (Р89) и Рижская ГЭС - Пулкарне (Р90).

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