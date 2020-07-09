Налоговое мошенничество в к/з "Дзинтари": ущерб превышает 50 000 евро

Как в среду сообщили в СГД, управление налогово-таможенной полиции в связи со схемой налогового мошенничества в июле провело процессуальные действия в одном из концертных залов. По информации агентства LETA, речь идет о концертном зале "Дзинтари".

Выяснено, что преступная группировка занималась незаконными действиями, поставляя концертному залу кресла.

Кресла фиктивно поставлялись иностранному предприятию, которое в процессе публичной закупки поставляло их уже заказчику - концертному залу.

Предприятие декларировало НДС 0%, а не 21%, как это было бы при сделке с латвийскими партнерами.

Налогово-таможенная полиция провела шесть обысков по месту жительства людей, в автомобилях и офисах. Задержано три человека. Наложен арест на автомашину Lexus RX, предположительно купленную на преступно нажитые средства.

Закупка кресел концертным залом "Дзинтари" состоялась в 2015 году. В ней участвовали три претендента, лучшим было признано предложение эстонского предприятия Tooner Master.

Как сообщило со ссылкой на свои источники Латвийское телевидение, задержан технический директор и прокурист концертного зала Денис Пилькевич, который пять лет назад руководил комиссией в конкурсе на закупку кресел.

Уголовный процесс начат по ч. 2 ст. 217 Уголовного закона, по ст. 195 и ч. 3 ст. 218.