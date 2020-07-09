Вблизи латвийской границы были замечены семь военных кораблей России

В эксклюзивной экономической зоне Латвии в шести морских милях от латвийских территориальных вод были идентифицированы корветы различного класса - "Советск", "Мытищи", "Ливень", "Пассат", "Дмитровград", "Чувашия", а также "Серпухов".

Современный морской корвет является небольшим военным кораблем, предусмотренным для защиты побережья.

В июле это четвертый раз, когда корабли России приблизились к латвийской границе.

В министерстве обороны напоминают, что российские военные корабли и самолеты уже много лет регулярно фиксируются вблизи латвийской границы. Каждый раз количество техники разное.

Национальные вооруженные силы регулярно мониторят активность соседнего государства, и сейчас отмечают, что оснований для беспокойств нет.