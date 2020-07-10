Созвано внеочередное заседание правительства об ограничении распространения Covid-19

В Госканцелярии агентству LETA сообщили, что удаленное заседание Кабинета министров начнется в 12:00.

Через 30 минут после заседания состоится удаленная пресс-конференция.

Как сообщалось, с понедельника по среду в Латвии было зарегистрировано 27 новых случаев Covid-19.

Сегодня в первой половине дня Минздрав проанализирует прирост заболеваемости Covid-19 на этой неделе, его тенденции и прогнозы, а также обсудит необходимость пересмотра ограничений.