Пт, 10.07.2020
Я действительно всерьез считаю, что идет атака на журналистов. Понимаете, атака - это что-то, что происходит быстро и очень дружно. А у нас на самом деле происходит позиционная война, и к сожалению, защищаться нам нечем. Галина Тимченко, гендиректор "Медузы"

Созвано внеочередное заседание правительства об ограничении распространения Covid-19

Заседание Сейма

ФОТО: LETA

Сегодня созвано внеочередное заседание правительства об ограничении распространения Covid-19.

В Госканцелярии агентству LETA сообщили, что удаленное заседание Кабинета министров начнется в 12:00.

Через 30 минут после заседания состоится удаленная пресс-конференция.

Как сообщалось, с понедельника по среду в Латвии было зарегистрировано 27 новых случаев Covid-19.

Сегодня в первой половине дня Минздрав проанализирует прирост заболеваемости Covid-19 на этой неделе, его тенденции и прогнозы, а также обсудит необходимость пересмотра ограничений.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ