"Помните музыкальный фестиваль "Новая волна"? По прогнозам эпидемиологов она ждет нас снова!"

Помните музыкальный фестиваль "Новая волна"? Ну так вот, по прогнозам эпидемиологов она ждет нас снова! Ну, а что? Пока все сходится - и июль, и участники из разных стран, и новости в СМИ. Самое интересное, что даже билетики покупать не придется! "Я волна, новая волнааа. Подо мной будет вся страна"…

Единственное событие, которое на этой неделе побило по популярности сообщения о возвращении вируса - это письмо первоклассницы Неллии президенту Латвии. Видели? Девочка обратилась к главе страны с вполне конкретным вопросом - сколько в Латвии деревьев? Точное число. Без вашей этой черной бухгалтерии. Малышка получила достаточно уклончивый ответ: "Много". Хотя он мог быть и конкретнее: "Сколько всего деревьев я сказать не смогу, но точно знаю, сколько дубов. Вот у нас в сейме…"

Кстати, есть еще одна "взрывная новость" - в Рундальском дворце пройдут учения саперов Земессардзе. Да, мы тоже подумали - почему именно там? Почему не в здании налоговой, например? Слишком слабая мотивация обезвреживать мину? Хотя, это круто на самом деле - немного потренировался, полюбовался прекрасными чайными розами в саду, да картинами в галерее, чай из фарфоровых кружечек попил, оттопырив мизинчик. Ведь именно такие ребята идут в Земессардзе, правда?

Если вы считаете себя неудачником, значит вы просто не слышали историю про одного жителя Эстонии, который отправился отдыхать на Филиппины, а в итоге из-за карантина был вынужден прожить в аэропорту больше 100 дней. Перейдем сразу к сути - в день, когда его наконец выпустили на родину, он опоздал на свой самолет. Занавес.

Хотя, прежде чем вы решите, что дело в знаменитой эстонской расторопности, прочитайте название его родного города - Йыхви. Вот вы бы хотели вернуться в Йыхви? Вот и мы нет.

Так что опоздуна более, чем понимаем. Да и вообще, эстонцы народ классный, ведь они совсем не обижаются на шутки про себя! По крайней мере, первые два-три дня.

Ну, а мы, отдел маркетинга и молниеносной реакции Balticom, как только услышали о новых случаях ковида, решили устроить себе внеплановый тимбилдинг, пока еще можем.

Замариновали гору разного шашлыка, даже немного соевого… ну, в семье не без урода, как говорится.

Так что, если сегодня в комментариях очепяток будет больше обычного, знайте, что это наши жирные от шашлындосика пальчики не попадают по клавиатуре, а не то, что вы подумали.

А вы ходили на "Новую волну"?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и молниеносной реакции Balticom. Хотите высказаться? Пишите!