В этом выпуске:

Тормоза придумали трусы. Вековая традиция эстонских гонок со смертью.

Итоги туристического сезона прошлого года на фоне нынешней катастрофы.

Видео: "Балтия" об эстонских гонках и туризме

Если сравнивать русский и эстонский языки - кажется, почти ничего общего. Вот, к примеру, эстонские гласные (а, о, u, е, i, õ, ä, ö, ü) - попробуй произнеси. Но главное - у них еще и три степени долготы. По-русски мы скажем "Новости", по-эстонски - UUDISED. Из-за того, что эстонцы тянут звуки, порой кажется, что они просто медленно говорят и вообще ребята неторопливые. Но это миф.

О бешеных эстонских скоростях

Рассказывать анекдоты про медлительных эстонцев - дурной тон! А с тех пор, как Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя в 2019 году стали самыми быстрыми раллийными гонщиками планеты - подобные шутки вообще потеряли всякое основание.

В мире автоспорта эстонцы давно уже зарекомендовали себя как люди с железными нервами, которые готовы рисковать на самых бешеных скоростях.

Многим казалось, что Тянак - это эстонское чудо, внезапное и необъяснимое, как исландский футбол. Но риск, скорость и желание победить на трассе у жителей этой балтийской страны если не в крови, то уж точно в традиции и культуре.

Легендарные гонки на мотоциклах спортивного общества "Калев" в долине реки Пирита (под Таллинном) собирали тысячи зрителей еще в довоенной независимой Эстонии - в 30-х годах XX века.

В 1940 году советская власть поначалу запретила и гонки, и само общество "Калев". Но быстро одумалась: к чему злить эстонцев, если они воспринимают заезды на бешеной скорости как истинно народное развлечение? На гонки в Пирита съезжалась вся столица. Они были настолько популярны, что про них снимали игровые фильмы.

"Техника развивалась очень быстро, но дороги - они же в таком состоянии... Ты никогда не знаешь, где какая-то впадина, где масло может остаться от машин, от автобусов. Многие гонщики говорили также, какая еще была проблема: очень много было шишек, и их не убирали, то есть ты мог случайно попасть на шишку - и все, и ты упал", - рассказывает мотогонщица Анастасия Коваленко.

Анастасия Коваленко - знаменитая эстонская мотогонщица, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров. Ее железного коня не сравнить с машинами из черно-белой хроники, ему и трасса нужна другая. Но победы старых мастеров и то самое кино - важная часть спортивного вдохновения. Ханно Вельт - звезда эстонских мотогонок, его рекорд на трассе в Пирита до сих пор никем не побит. В 2004 году он "пролетел" 6 километров и 21 поворот за космические 120 секунд и 8 сотых.