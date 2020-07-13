RUS TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Тормоза придумали трусы. Вековая традиция эстонских гонок со смертью.
- Итоги туристического сезона прошлого года на фоне нынешней катастрофы.
Видео: "Балтия" об эстонских гонках и туризме
Если сравнивать русский и эстонский языки - кажется, почти ничего общего. Вот, к примеру, эстонские гласные (а, о, u, е, i, õ, ä, ö, ü) - попробуй произнеси. Но главное - у них еще и три степени долготы. По-русски мы скажем "Новости", по-эстонски - UUDISED. Из-за того, что эстонцы тянут звуки, порой кажется, что они просто медленно говорят и вообще ребята неторопливые. Но это миф.
О бешеных эстонских скоростях
Рассказывать анекдоты про медлительных эстонцев - дурной тон! А с тех пор, как Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя в 2019 году стали самыми быстрыми раллийными гонщиками планеты - подобные шутки вообще потеряли всякое основание.
В мире автоспорта эстонцы давно уже зарекомендовали себя как люди с железными нервами, которые готовы рисковать на самых бешеных скоростях.
Многим казалось, что Тянак - это эстонское чудо, внезапное и необъяснимое, как исландский футбол. Но риск, скорость и желание победить на трассе у жителей этой балтийской страны если не в крови, то уж точно в традиции и культуре.
Легендарные гонки на мотоциклах спортивного общества "Калев" в долине реки Пирита (под Таллинном) собирали тысячи зрителей еще в довоенной независимой Эстонии - в 30-х годах XX века.
В 1940 году советская власть поначалу запретила и гонки, и само общество "Калев". Но быстро одумалась: к чему злить эстонцев, если они воспринимают заезды на бешеной скорости как истинно народное развлечение? На гонки в Пирита съезжалась вся столица. Они были настолько популярны, что про них снимали игровые фильмы.
"Техника развивалась очень быстро, но дороги - они же в таком состоянии... Ты никогда не знаешь, где какая-то впадина, где масло может остаться от машин, от автобусов. Многие гонщики говорили также, какая еще была проблема: очень много было шишек, и их не убирали, то есть ты мог случайно попасть на шишку - и все, и ты упал", - рассказывает мотогонщица Анастасия Коваленко.
Анастасия Коваленко - знаменитая эстонская мотогонщица, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров. Ее железного коня не сравнить с машинами из черно-белой хроники, ему и трасса нужна другая. Но победы старых мастеров и то самое кино - важная часть спортивного вдохновения.
Ханно Вельт - звезда эстонских мотогонок, его рекорд на трассе в Пирита до сих пор никем не побит. В 2004 году он "пролетел" 6 километров и 21 поворот за космические 120 секунд и 8 сотых.
Анастасия завоевала серебро чемпионата Европы со сломанной ключицей. Причем травму получила не из-за своей ошибки, а, что обиднее всего, по вине соперника. Это не значит, что женщины гоняют хуже мужчин, скорее - наоборот. И не только потому, что на дворе XXI век, эмансипация, равноправие и дамы обожают экстрим. Просто мы так живем, это давняя эстонская традиция - ведь на заездах в Пирита еще 70 лет назад девушки на мотоциклах были обычным явлением.
"На трассе все на равных, и сейчас уже мужчины привыкают к тому, что есть девушки, которые едут быстрее них. И в Эстонии, я думаю, уже все привыкли", - говорит Анастасия.
Итоги туристического сезона прошлого года на фоне нынешней катастрофы
Туризм - важная отрасль народного хозяйства. Но как при открытых в рамках Евросоюза границах подсчитать количество иностранных гостей, измерить состояние туристической отрасли? Существуют разные методики.
Например, Eurostat анализирует заполнение гостиниц и количество оплаченных ночей. Получается, что в 2019 году в Эстонии туристы провели почти четыре с половиной миллиона ночей, в Литве и Латвии - около четырех миллионов.
Много это или мало? По Европе это одни из самых низких показателей.
Для сравнения: в Финляндии иностранные путешественники остановились на семь миллионов ночей, в Швеции - на 15 миллионов, в Польше - на 18 с половиной, в Испании - сразу на 300 млн ночей.
Ночи, проведенные в отелях иностранными туристами (данные Eurostat, 2019):
- Испания – 299,3 млн
- Польша – 18,7 млн
- Швеция – 15,3 млн
- Финляндия – 7,1 млн
- Эстония – 4,4 млн
- Литва – 4,1 млн
- Латвия – 3,8 млн
Можно также подсчитать число реальных туристов, которые бронировали отели хотя бы на одну ночь. Правда, за пределами этой статистки останутся люди, которые приезжают в гости к друзьям, а также снимают жилье через такие популярные сайты, как AirBnb или Booking. По этой системе подсчета, страны Балтии в 2019 году посетило всего чуть более шести миллионов иностранцев. Для сравнения: Болгария приняла 9 млн, а Франция - почти сто млн туристов.
Число иностранных туристов в 2019 году:
- Франция - 91 млн
- Болгария - 9 млн
- Все страны Балтии - 6,14 млн
Статистика по странам
Из всех балтийских стран самой популярной у иностранных туристов была признана Эстония. Ее в 2019 году посетили 2 миллиона 250 тысяч человек. Здесь прирост туризма за последние пять лет - 12 процентов.
В Латвии в 2019-м побывали 1 млн 950 тысяч путешественников. Это меньше, чем в Эстонии, зато увеличение турпотока за пять лет втрое больше - почти 30 процентов.
Еще успешнее оказалась Литва, которую в прошлом году посетили почти два миллиона туристов, а прирост за пять лет 33%.
Рост числа иностранных туристов за 5 лет:
- Эстония: 2014 год - 1,98 млн, 2019-й - 2,25 млн = 12%
- Латвия: 2014-й - 1,4 млн, 2019-й - 1,95 млн = 28%
- Литва: 2014-й - 1,3 млн, 2019-й - 1,94 млн = 33%
Откуда приезжают туристы?
Эстонию больше всего любят финны. А также россияне, латвийцы, немцы и шведы.
В Латвии на первом месте гости из Литвы. Затем идут туристы из Эстонии, России, Германии и Великобритании.
А вот в Литве самый массовый поток туристов - из Германии и Польши. Немного им уступают россияне, белорусы и жители Латвии.
Получается, что страны Балтии посещают прежде всего туристы из соседних стран. А вот остальной мир, за исключением россиян и немцев, пока не оценил по достоинству туристический потенциал Балтийского региона.
Иностранные гости в странах Балтии в 2019 году:
- Эстония - Финляндия (32%), Россия (14,5%), Латвия (10,8%), Германия (8,3%), Швеция (4%).
- Латвия - Литва (33,9%), Эстония (17,6%), Россия (11,1%), Германия (6,1%), Великобритания (3,8%).
- Литва - Германия (11,8%), Польша (9,9%), Россия (9,8%), Беларусь (9,2%), Латвия (8,5%).
А каков туристический потенциал у Литвы, Латвии и Эстонии?
Ответ известен - он огромен. Явное преимущество стран Балтии - соотношение цен и возможностей. Британская компания Post Office Travel Money ежегодно составляет рейтинг городов "выходного дня", в котором учитывает расходы на гостиницу, транспорт, ужин на двоих и посещение достопримечательностей.
В 2019-м лучшим городом "выходного дня" в Европе был признан Вильнюс. Выходные в литовской столице двум туристам обойдутся в 165 евро.
Далее следуют Белград и Варшава - здесь можно уложиться в 170 и 180 евро соответственно. Рига в этом рейтинге на почетном 7-м месте - 200 евро на двоих. Таллинн относительно дорогой - 265 евро за выходные, - но все равно он входит в двадцатку самых доступных столиц Европы. А вот выходные в Барселоне - это почти 400 евро, в Осло и Амстердаме - сразу 500.
Европейский город "выходного дня" - 2019 (по версии Post Office Travel Money):
1. Вильнюс - 165€
2. Белград - 170€
3. Варшава - 180€
4. Стамбул - 187€
5. Будапешт - 188€
6. Порто - 194€
7. Рига - 200€
8. Братислава - 204€
9. Москва - 210€
10. Прага - 213€
18. Валенсия - 245€
19.Тулуза - 264€
20. Таллинн - 265€
37. Барселона - 392€
46 .Осло - 498€
47. Амстердам - 499€
Специфика туризма
Во всех странах Балтии можно выделить несколько направлений туризма.
Набирает популярность сельский туризм - гостевой домик на природе. В программе: рыбалка, прогулки на лодках и на лошадях, посещение мастерских народного творчества, национальная кухня.
Медицинский туризм. Имея квалифицированный персонал и хорошо оборудованные клиники, страны Балтии могут предложить целый ряд медуслуг, причем намного дешевле, чем в Западной Европе: от протезирования зубов до качественной диагностики.
Ну и, конечно, традиционный туризм: море, отдых, рестораны, культурная программа, достопримечательности. По сервису и разнообразию услуг и впечатлений Литва, Латвия и Эстония ничем не уступают всем остальным странам ЕС.
Самые популярные города и достопримечательности Балтии
В Эстонии это Таллинн, Нарва, курорт Пярну, университетский Тарту и остров Сааремаа.
В Латвии - Рига, Юрмала, Лиепая, Вентспилс, Даугавпилс, маленькие старинные городки Цесис, Кулдига и Сигулда и, конечно, знаменитый Рундальский дворец.
В Литве - Вильнюс, Каунас, курорты Друскининкай, Паланга и Бирштонас, старинный Тракай, гора Крестов под Шяуляем и национальный парк на Куршской косе.
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