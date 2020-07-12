Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске, сообщает "Эхо Москвы".
Трамп надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором лечатся в том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий.
Президент США пояснил, что не против масок, но считает, что для них есть свое время и место.
До этого Трамп неоднократно говорил, что не видит для себя необходимости носить защитную маску, потому что она не соответствует его статусу президента.