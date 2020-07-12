Вс, 12.07.2020
Сообщение Белого дома о сокращении военных сил США в Германии, с моей личной точки зрения, не особо позитивно. Если мы как приграничная страна НАТО смотрим на североевропейский регион, то в нашем понимании необходимо большее присутствие сил США в Европе. Артис Пабрикс, министр обороны

Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске

ФОТО: ACE

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске, сообщает "Эхо Москвы".

Трамп надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором лечатся в том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий.

Президент США пояснил, что не против масок, но считает, что для них есть свое время и место.

До этого Трамп неоднократно говорил, что не видит для себя необходимости носить защитную маску, потому что она не соответствует его статусу президента.

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