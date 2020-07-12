Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске

Трамп надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, в котором лечатся в том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий.

Президент США пояснил, что не против масок, но считает, что для них есть свое время и место.