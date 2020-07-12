Фоторассказ: "мраморная" деревня в Мьянме и высокая цена, которую платят ее жители

Деревня на севере Мьянмы покрыта мелкой белой мраморной пылью. Этот ценный материал дарит многим жителям возможность выжить, однако ценой, которая не может быть выражена в деньгах, сообщает Reuters.
"Мы благословлены, потому что у нас есть возможность вырезать из камня Будду", - говорит скульптор Чин Вин, опираясь на скульптуру, над которой сейчас работает. Его мастерская расположена между семью белыми горами, благодаря которым Сагйина получила свое название - на бирманском языке это слово означает "мрамор".
Мрамор обеспечивает скромными средствами к существованию уже несколько поколений ремесленников. Местные художники делают впечатляющие скульптуры Будды, которые продаются на рынках соседнего города или экспортируются в соседний Китай и Таиланд.
Бирманский мрамор, который может быть чисто белым и голубовато-серым, славится своей твердостью и структурой.
Мраморный блок весом в 45-тонн стоит до 35 000 евро. Но в Сагйине мраморная пыль используется практически везде: от чистки зубов до стирки белья.
"Мы выросли, вдыхая пыль", - рассказывает 35-летний Чин Вин, который делает мраморные скульптуры с 11 лет. "Мы используем ее в качестве зубной пасты, в мыле и даже вместо краски".
"Я родился в этой деревне. Так жили уже несколько поколений моей семьи: мужчины кололи скульптуры, а женщины работали в местах добычи мрамора или полировали скульптуры", - рассказывает 25-летняя Мйа Лая. Вот уже несколько лет она с раннего утра до захода солнца носит на голове кучи мрамора.
Она зарабатывает примерно 3 евро в день.
"Если бы я могла, я бы уехала из деревни и нашла работу в городе", - говорит девушка. Она отмечает, что хотела бы лучшей жизни для своей дочери.
Часть жителей Сагйины опасается, что белая пыль, полностью окутывающая деревню, наносит вред их здоровью.
Вдыхание мраморной пыли может вызвать силикоз - серьезное заболевание легких, которое может привести к летальному исходу.
Очень немногие работают в масках или защитной одежде.
"Я не думаю, что мраморная пыль безопасна, но большинство людей здесь думают о выживании, а не о здоровье", - говорит владелец мраморной мастерской Кйи Каинг.
В настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывает новый коронавирус, который начался в Китае в прошлом году, а затем распространился по всему миру, заразив более 12 миллионов человек. В Мьянме было зарегистрировано только около 300 инфекций и шесть смертельных случаев, но торговля с Китаем, который покупает большую часть мраморных скульптур, значительно пострадала.
Галерея: "Мраморная" деревня и ее жители
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