Фоторассказ: "мраморная" деревня в Мьянме и высокая цена, которую платят ее жители

"Мы благословлены, потому что у нас есть возможность вырезать из камня Будду", - говорит скульптор Чин Вин, опираясь на скульптуру, над которой сейчас работает. Его мастерская расположена между семью белыми горами, благодаря которым Сагйина получила свое название - на бирманском языке это слово означает "мрамор".

Мрамор обеспечивает скромными средствами к существованию уже несколько поколений ремесленников. Местные художники делают впечатляющие скульптуры Будды, которые продаются на рынках соседнего города или экспортируются в соседний Китай и Таиланд.

ФОТО: ANN WANG / REUTERS

Бирманский мрамор, который может быть чисто белым и голубовато-серым, славится своей твердостью и структурой.

Мраморный блок весом в 45-тонн стоит до 35 000 евро. Но в Сагйине мраморная пыль используется практически везде: от чистки зубов до стирки белья.

"Мы выросли, вдыхая пыль", - рассказывает 35-летний Чин Вин, который делает мраморные скульптуры с 11 лет. "Мы используем ее в качестве зубной пасты, в мыле и даже вместо краски".

"Я родился в этой деревне. Так жили уже несколько поколений моей семьи: мужчины кололи скульптуры, а женщины работали в местах добычи мрамора или полировали скульптуры", - рассказывает 25-летняя Мйа Лая. Вот уже несколько лет она с раннего утра до захода солнца носит на голове кучи мрамора.

Она зарабатывает примерно 3 евро в день.

"Если бы я могла, я бы уехала из деревни и нашла работу в городе", - говорит девушка. Она отмечает, что хотела бы лучшей жизни для своей дочери.

ФОТО: ANN WANG / REUTERS

Часть жителей Сагйины опасается, что белая пыль, полностью окутывающая деревню, наносит вред их здоровью.

Вдыхание мраморной пыли может вызвать силикоз - серьезное заболевание легких, которое может привести к летальному исходу.

Очень немногие работают в масках или защитной одежде.

"Я не думаю, что мраморная пыль безопасна, но большинство людей здесь думают о выживании, а не о здоровье", - говорит владелец мраморной мастерской Кйи Каинг.

В настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывает новый коронавирус, который начался в Китае в прошлом году, а затем распространился по всему миру, заразив более 12 миллионов человек. В Мьянме было зарегистрировано только около 300 инфекций и шесть смертельных случаев, но торговля с Китаем, который покупает большую часть мраморных скульптур, значительно пострадала.

Галерея: "Мраморная" деревня и ее жители