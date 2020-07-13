"Он никогда не будет прежним". Мать о сыне, которого сбил поезд

В последние годы мы все чаще видим социальные кампании, в которых нам напоминают о безопасности вблизи железной дороги. Кампании - это одно дело, правильное, но ничто так не открывает глаза, как личная история пережитого несчастья на рельсах, напоминают TV3 Ziņas.
Более десяти лет назад локомотив сбил на тот момент еще 17-летнего Виктора. Его мама Ирина, рассказывая о том трагическом случае, призывает всех родителей обсудить со своими детьми меры безопасности вблизи железной дороги, чтобы не пришлось столкнуться с тем, что пришлось пережить ей и ее семье.
"Он не помнил. Только рисовал. Локомотив, ту часть, которая его сбила", - говорит мама пострадавшего в аварии подростка Ирина.
С тех пор Виктор пьет лекарства, которые не позволяют по ночам видеть сны. Иначе каждую ночь ему пришлось бы снова и снова переживать тот самый страшный день в жизни.
В январе 2008 года, в середине дня, Виктор переходил железнодорожные пути - он шел к подруге. В наушниках громко играла рок-музыка. Локомотив задел его, скорее всего, за рюкзак, когда он практически уже перешел пути... Тяжелое падение, реанимация. Очень сложный и долгий путь восстановления.
"Врачи - молодцы! Научили ходить, есть, говорить. Муж столик сделал, чтобы есть мог. Как маленький ребенок! И доктор приходил, радовался. Что сам ест! Обошлось без операции", - делится Ирина.
Но врачи предупреждали - сын никогда не будет не прежним. Мать не верила, но они оказались правы. Приступы агрессии, стремительные перемены в характере. Реальность, с которой приходится уживаться.
"Врачи говорили - там все отбито. Но мы надеемся, рассуждаем, всего чего делаем, чтобы двигаться вперед. Он ничего не хочет. Через скандалы двигаемся. Мы стареем, у меня только дочь останется... хочется, чтобы он сам работал... Ну, как ребенок!
Ему в этом году исполняется 29 лет. Временами, он может говорить словно повидавший жизнь 40-летний, мужчина. А иногда - пятилетний мальчишка", - добавляет Ирина.
Ирина надеется, что ее суровый личный опыт заставит родителей задуматься - обсудить с детьми безопасность вблизи железной дороги. Сейчас. Никаких наушников. Максимальное внимание. Простые истины, которые могут спасти жизнь.
"Я сама виновата, что мне не пришло в голову обсудить. Как я могла знать, что такое случится! Никто не может представить, что это случится с твоим ребенком. Мы все в работе. Деньги, работа, деньги, отдых. Дети живут сами по себе, особенно подростки", - добавляет Ирина.
Стоит отметить, что в этом году на железнодорожных путях за первые шесть месяцев произошло 10 несчастных случаев, пять из которых - с летальным исходом. Чаще всего причина несчастий - необдуманные поступки и чрезмерная храбрость.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas на латышском языке
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