Почему в дачных работах ум важнее рук, или 6 полезных занятий и предохранение от травм

"Пускаясь в увлекательное летнее приключение или приступая по выходным к дачным работам с непривычной нагрузкой, нужно соблюдать меры предосторожности, в противном случае травма гарантирована", - считает травматолог-ортопед VCA Дмитрий Киреев.
В дачных работах ум важнее рук
Напилить и наколоть дров, скосить траву триммером или с помощью газонокосилки - все это является неотъемлемой частью длинного списка летних работ. Однако если ты сезонный сельский житель без большого опыта, то не стоит браться за эти работы немедленно и с размахом, потому что неподготовленное тело может оказаться очень неповоротливым. После этого врачам придется спешно чинить травмированные конечности и спасать отпиленные пальцы, что вовсе не является редкостью.
При выполнении таких работ большое значение имеет то, ясная ли у человека голова и острый ли у него ум. Если ты устал, тебе трудно сконцентрироваться, нет сил или есть какая-то другая причина, почему ты не хочешь в этот день браться за конкретную работу, то лучше действительно отложить ее на другой раз.
Аттракционы в воде могут закончится… в инвалидном кресле
В жару водоемы практически единственное место, где люди чувствуют себя хорошо, но и там основным условием для того, чтобы отдых не превратился в трагедию, является осторожность. В начале летнего сезона специалисты снова и снова предупреждают о том, что детей нельзя оставлять возле воды без присмотра, что нельзя прыгать в незнакомые водоемы, однако ежегодно люди погибают или получают тяжелые травмы.
Наибольшим злом, разумеется, является алкоголь - если он попал в организм, то смелости хватает с лихвой, а вот способность оценить глубину и безопасность - отсутствует.
Нога или рука, сломанная после чересчур самоуверенного прыжка в воду, - это пустяк, а вот если смельчак сломает позвоночник, то окажется в инвалидном кресле. Жизнь и здоровье стоят очень дорого, поэтому прежде, чем развлекаться, водоем нужно хотя бы исследовать, напоминает травматолог VCA Дмитрий Киреев.
На колесах быстрее, но должно быть и безопасно
К занятиям спортом, особенно если используется инвентарь на колесах, нужно подходить серьезно. Почему? Потому что во время езды на велосипеде, скейтборде, роликах или самокате можно развить довольно большую скорость, а это значит, что любое столкновение может привести к травме. Поэтому к поездке нужно соответствующим образом подготовиться - надеть шлем, а если предполагается кататься на скейтборде, роликах или самокате, то и налокотники и наколенники. Конечно, получить травму можно и в том случае, если все вышеупомянутые средства защиты имеются, но, скорее всего, в этом случае травма не будет тяжелой.
Особенно заботливым и внимательным нужно быть в поездке с ребенком. Малыш сидит в специальном кресле, прикрепленном к велосипеду взрослого? Отлично! Однако прежде, чем ты отправишься в путь, оцени свои навыки езды, способность маневрировать, адекватно реагировать и не забудь, что на ребенка обязательно нужно надеть шлем. В свою очередь, передвигаясь на велосипеде по тротуарам в населенном пункте, помни о том, что преимущество имеют пешеходы, поэтому снизь скорость и предупреждай о своем приближении звуковым сигналом. Если не соблюдать эти условия, то при столкновении травмы могут быть очень тяжелыми - потеря сознания, переломы и даже летальный исход.
Батут - чувство полета и болезненное приземление
С одной стороны, батут является увлекательным и полезным видом активного отдыха, но с другой стороны, он и очень опасен. Особенно если батут не обтянут защитной сеткой или если на нем одновременно прыгают несколько человек. Прыгая в разном темпе, кто-то обязательно получит отдачу после прыжка другого человека. Кроме того, если на батуте находятся несколько человек, невозможно понять, как сработает эластичный материал - отдача может выбить прыгуна с батута, и, упав, он может получить травму лодыжки, головы и даже позвоночника. Это предупреждение относится не только к детям, но и к взрослым, которые часто прыгают вместе с детьми.
"Еще более опасным это развлечение делают подвыпившие взрослые, в которых просыпаются акробатические навыки и желание немедленно их продемонстрировать", - делится врачебным опытом травматолог VCA Дмитрий Киреев.
Какой милый песик! Действительно?
Летом собакам, как и их хозяевам, нравится проводить больше времени на улице. Но именно в эту пору мы отчетливее всего видим, что не все способны контролировать поведение своих питомцев. Если хозяин начинает разговор с прохожим, утверждая, например, что собака не опасна, несмотря на то, что она лает и рычит, это свидетельствует о том, что он не может повлиять на поведение своей собаки, хотя в в такой ситуации он должен был бы держать ее под контролем.
С чужим животным нужно быть осторожным даже в том случае, если собака не кажется агрессивной. Это также нужно доходчиво объяснить детям: собака - не мягкая игрушка, которую можно обнимать и целовать; к чужой собаке нельзя приближаться; собаку нельзя сознательно дразнить. Ежегодно от укусов собак страдают и дети, и взрослые, поэтому повышенное внимание общению между животными и людьми должны уделять и владельцы собак, и возможные жертвы.
В лесу великолепно, но эти змеи!
Свежий лесной воздух так и манит на прогулку... Правда, у лесных обитательниц - змей - тоже есть свои планы относительно прогулок, и если кто-то их нарушит, оказавшись в неправильном месте в неправильное время, то змея может и ужалить. К счастью, в Латвии водится лишь один вид ядовитых змей - гадюка. Ее укус болезненный и зачастую вызывает аллергическую реакцию, которая может стать угрозой здоровью и даже жизни. Может появиться рвота, одышка, понос, поэтому важно как можно скорее получить медицинскую помощь.
Единственный способ профилактики - выбирать для прогулок по лесу соответствующую обувь и внимательно смотреть под ноги.
Не переусердствуй при оказании первой помощи!
- О тяжелом переломе может свидетельствовать сильная боль, а также неспособность пошевелиться, чего и не нужно делать до приезда бригады неотложной медицинской помощи.
- Если нанесена травма пилой, например отпилен палец, важно не впадать в панику. Палец нужно найти, потому что, возможно, врачи смогут его пришить, если пациент вовремя окажется в больнице.
- Иногда люди недооценивают тяжесть травмы, говорят: если бы был перелом, я бы не смог ходить. Это не так, потому что бывают случаи, когда сразу же после травмы человек действительно может двигаться, но это не значит, что перелома нет.
- Правильное поведение в случае травмы: холодный компресс, поднять конечность выше средней части туловища; покой и при необходимости обезболивающий препарат; обратиться в травмпункт.
- Если после укуса змеи невозможно сразу же получить медицинскую помощь, то нужно наложить холодный компресс. Место укуса не разрезать и яд не высасывать!
- Ни в коем случае нельзя накладывать жгут на кровоточащую рану! Это может сделать только медицинский персонал, приложив записку с указанием времени наложения жгута.
- Если ты не медик и не знаешь, как оказывать первую помощь, вызови бригаду неотложной медицинской помощи! Неумелое оказание помощи иногда может причинить больше вреда, чем пользы.
"О какой бы травме ни шла речь, самым важным является не способ, как именно можно ее избежать, а профилактика. Избежать можно только с помощью здравого ума и дисциплины, а это в опасной ситуации не каждому по силам. Поэтому безопаснее и правильнее предпринимать все профилактические меры для того, чтобы до опасной ситуации дело не дошло", - говорит травматолог Дмитрий Киреев.
Что купить в аптеке для лечения ушиба?
Рекомендует фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.
- На ушиб нужно наложить холодный компресс, гель, охлаждающий мешочек - все это можно купить в аптеке. Холод нужно обеспечивать на протяжении как минимум 24 часов с небольшими перерывами. После этого можно начать 2-3 раза в день (продолжать не менее 5-7 дней) пользоваться одним из гелей, которые содержат гепарин, диметилсульфоксид, эсцин или диэтиламина салицилат.
- Если боль сильная, то локально можно использовать гели, которые содержат ибупрофен, напроксен, ацеклофенак или диклофенак. По мере уменьшения боли рекомендуются гели или кремы с экстрактами растений - конского каштана, окопника, гинкго билобы, гамамелиса, арники, мяты. Также доступны пластыри, содержащие, например, арнику или диклофенак.
- Не наносить обезболивающий/противоотечный медикамент, если в результате травмы повреждена кожа или слизистая оболочка.
- Сначала рану нужно промыть, продезинфицировать, после чего нанести крем или гель только вокруг нее.
- Из-за глубокого всасывания эти кремы и гели нельзя использовать в случае травмы у детей. Без консультации с врачом или фармацевтом ребенку можно помочь только холодными компрессами, напоминает фармацевт Иева Вирза.
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