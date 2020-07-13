Почему в дачных работах ум важнее рук, или 6 полезных занятий и предохранение от травм

В дачных работах ум важнее рук

Напилить и наколоть дров, скосить траву триммером или с помощью газонокосилки - все это является неотъемлемой частью длинного списка летних работ. Однако если ты сезонный сельский житель без большого опыта, то не стоит браться за эти работы немедленно и с размахом, потому что неподготовленное тело может оказаться очень неповоротливым. После этого врачам придется спешно чинить травмированные конечности и спасать отпиленные пальцы, что вовсе не является редкостью.

При выполнении таких работ большое значение имеет то, ясная ли у человека голова и острый ли у него ум. Если ты устал, тебе трудно сконцентрироваться, нет сил или есть какая-то другая причина, почему ты не хочешь в этот день браться за конкретную работу, то лучше действительно отложить ее на другой раз.

Аттракционы в воде могут закончится… в инвалидном кресле

В жару водоемы практически единственное место, где люди чувствуют себя хорошо, но и там основным условием для того, чтобы отдых не превратился в трагедию, является осторожность. В начале летнего сезона специалисты снова и снова предупреждают о том, что детей нельзя оставлять возле воды без присмотра, что нельзя прыгать в незнакомые водоемы, однако ежегодно люди погибают или получают тяжелые травмы.

Наибольшим злом, разумеется, является алкоголь - если он попал в организм, то смелости хватает с лихвой, а вот способность оценить глубину и безопасность - отсутствует.

Нога или рука, сломанная после чересчур самоуверенного прыжка в воду, - это пустяк, а вот если смельчак сломает позвоночник, то окажется в инвалидном кресле. Жизнь и здоровье стоят очень дорого, поэтому прежде, чем развлекаться, водоем нужно хотя бы исследовать, напоминает травматолог VCA Дмитрий Киреев.

На колесах быстрее, но должно быть и безопасно

К занятиям спортом, особенно если используется инвентарь на колесах, нужно подходить серьезно. Почему? Потому что во время езды на велосипеде, скейтборде, роликах или самокате можно развить довольно большую скорость, а это значит, что любое столкновение может привести к травме. Поэтому к поездке нужно соответствующим образом подготовиться - надеть шлем, а если предполагается кататься на скейтборде, роликах или самокате, то и налокотники и наколенники. Конечно, получить травму можно и в том случае, если все вышеупомянутые средства защиты имеются, но, скорее всего, в этом случае травма не будет тяжелой.