Фото ⟩ Первая трансгендерная модель на обложке Sports Illustrated Swimsuit

У бразильской модели Валентины Сампайо состоялся дебют на обложке культового журнала Sports Illustrated Swimsuit. Она уже появлялась на страницах журнала, но именно этот раз стал своего рода историческим: ранее на обложке никогда не было модели, которая когда-то была мужчиной.
Как пишет Harper's Bazaar, Валентина гордится выпавшей возможностью, а также благодарит команду, объединившую множество талантливых и красивых женщин под своим крылом.
Модель призналась, как тяжело быть трансгендером, в частности в Бразилии. "Я родилась в небольшой рыбацкой деревне на севере Бразилии. Это прекрасная страна, но в то же время там совершается самое большое число жестоких преступлений по отношению к транс-сообществу - это цифра в три раза выше, чем в США", - отметила Валентина.
Девушка подчеркнула, что трансгендеры периодически становятся жертвами усмешек и оскорблений, а что касается работы - карьерный рост почти невозможен.
Обложка культового издания - не первое достижение Валентины. Напомним, в прошлом году модель подписала контракт с Victoria’s Secret.
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