VL-TB/LNNK на выборы идет одним списком с Латвийским объединением регионов

Эта политика будет распространяться на транспортное сообщение, образование, предпринимательство, окружающую среду, чтобы Рига стала движущей силой развития всей Латвии.

В Пардаугаве в сотрудничестве с вузами планируется создать "академический треугольник", в который войдут три крупнейших вуза и их общежития, Латвийская национальная библиотека, бизнес-инкубатор.

Также партии намерены обеспечить всем рижанам доступные детские сады и программы присмотра за дошкольниками на государственном языке.

Планируется развивать сотрудничество с микрорайонами Риги и пенсионерскими организациями, чтобы согласовывать проекты развития, с добросовестными сотрудниками самоуправлений, чтобы ликвидировать коррупционную практику.

Программа партий на выборах предусматривает увеличение доступности жилья за счет строительства новых домов, снижение налога на недвижимость, развитие спортивной инфраструктуры, озеленение города, создание системы сортировки отходов.

Лидером объединенного списка VL-TB/LNNK и ЛОР на выборах является Эйнар Цилинскис.

Внеочередные выборы Рижской думы состоятся 29 августа.