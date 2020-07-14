Вт, 14.07.2020
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Многие получили СМС-сообщения от Easy Park. Это действия мошенников, но эсэмэски безвредны

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixels.com

Днем в понедельник, 13 июля, многие клиенты предприятия Easy Park получили СМС-сообщения от компании с кодами верификации. Как сообщает Cert.lv, это результат действия мошенников, поэтому пользователям волноваться нечего.

Кроме того, стало известно, что целью мошенников было не навредить окончательным пользователям: злоумышленники таким образом хотели нанести вред самому предприятию, парализовав его работу запросами пользователей.

Cert.lv отмечает, что содержимое этих СМС-сообщений не несет вреда клиентам, поэтому на данные эсэмэски лучше всего просто не реагировать.

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