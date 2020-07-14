Многие получили СМС-сообщения от Easy Park. Это действия мошенников, но эсэмэски безвредны

Днем в понедельник, 13 июля, многие клиенты предприятия Easy Park получили СМС-сообщения от компании с кодами верификации. Как сообщает Cert.lv, это результат действия мошенников, поэтому пользователям волноваться нечего.
Кроме того, стало известно, что целью мошенников было не навредить окончательным пользователям: злоумышленники таким образом хотели нанести вред самому предприятию, парализовав его работу запросами пользователей.
Cert.lv отмечает, что содержимое этих СМС-сообщений не несет вреда клиентам, поэтому на данные эсэмэски лучше всего просто не реагировать.
Uzmanību! Šodien masveidā Latvijas iedzīvotājiem tiek izsūtītas SMS it kā uzņēmuma “Easy Park” vārdā, kurās redzams verifikācijas kods. Krāpnieku mērķis nav kaitēt gala lietotājam, bet uzņēmumam, paralizējot tā darbu ar iedzīvotāju pieprasījumiem. ĪSZIŅU SATURS NAV KAITNIECISKS! pic.twitter.com/TYlPZTzyV6— CERT (@certlv) July 13, 2020
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