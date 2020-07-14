Советы начинающим: чему уделить внимание, собираясь в поход?

Поход - лучший выбор для тех, кто хочет быть ближе к природе и одновременно бросить себе вызов. Если вы решили пойти в поход, но никогда раньше этого еще не делали, стоит прислушаться к советам эксперта по активному отдыху Fjällräven о том, на что необходимо обратить внимание перед этим событием.

1. Подготовьте подходящую одежду

Прежде чем отправиться в поход, обязательно подготовьте подходящую одежду и обувь. Выбор правильных штанов и пары обуви может стать первым шагом на пути к успешному походному опыту. Выбранная одежда должна быть такой, чтобы в ней было легко двигаться, - советуем выбрать удобные, водонепроницаемые штаны и куртку, которые выдержат как порывистый ветер, так и осадки.

В походе жизненно важен хороший выбор обуви. В походе можно воспользоваться ранее уже ношеной спортивной обувью, но надо иметь в виду, что обувь, предназначенная для прогулок по улице и тренировок в спортзале, в основном будет на гладкой подошве. Если же во время похода, например, предполагается пойти в лес, то там может быть мокро, и будет трудно идти по скользким листьям, корням и мху. Поэтому для похода лучше выбирать специальную обувь с протекторной подошвой.

Вся предназначенная для походов обувь будет с хорошей вентиляцией. Рассчитанная на осень обувь будет согревать и одновременно дышать, обувь для летнего сезона будет дышащей и легкой.

2. Выбирайте подходящую дистанцию и место для похода

Сколько бы нас ни волновала и наполняла энтузиазмом идея отправиться в поход, такой маршрут похода как Колка-Дубулты (136 км) скорее всего не рассчитан на начинающих. Чтобы получить от похода максимальное удовольствие, одновременно сократив возможные риски, которые могут возникнуть на столь протяженном маршруте, предлагаем для первого похода выбрать более короткую дистанцию, например, начать с дистанции от пяти до десяти километров.

Прежде чем отправиться в поход, надо помнить, что пройти десять километров по городу - это одно, однако преодоление такой же дистанции по тропе будет отличаться.

Если по ровным городским дорогам мы можем идти со скоростью 5-6 км/ч, то скорость движения по тропе будет примерно 3-4 км/ч или даже меньше, если окрестности окажутся холмистыми.