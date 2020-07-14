Мошенничество с КОЗ: суд приговорил обвиняемого к трем годам тюрьмы

Несмотря на то, что прокуратура имя обвиняемого не называет, агентству LETA известно, что это член правления предприятия Tukums DH Янис Тенбергс.

1 апреля 2011 года в Министерство экономики было подано заявление о наделении правом продавать произведенную в процессе когенерации электроэнергию в рамках обязательной закупки, по поводу чего министерство приняло положительное решение. Был заключен договор о закупке электроэнергии, однако обвиняемый нарушил его правила по отношению к тому, что закупке подлежит только излишек произведенной методом когенерации электроэнергии.

Всего же в период с 2013 по 2019 год обвиняемый в результате мошеннических действий получил 2 544 782 евро.

Лицо признано виновным в мошенничестве в большом объеме или в организованной группе. В свою очередь, к юридическому лицу применена принудительная мера влияния - ликвидация.

Суд также взыскал с обвиняемого в пользу государства полученные в результате мошенничества средства в размере 2 544 782 евро.

Решение еще можно оспорить.