"Привет, меня изнасиловали": сотрудников нескольких российских СМИ обвинили в харассменте

Что случилось?

В понедельник, 13 июля, в российском сегменте Twitter начали появляться треды про домогательства и харассмент со стороны, преимущественно, мужчин - сотрудников российских медиа. Женщины делились опытом пережитого насилия. Прозвучали и конкретные имена и примеры с вечеринок, рабочих моментов и просто встреч.

Я уже несколько дней думаю о том чтобы написать тред про абьюз. Главной его целью вижу попытку обезопасить и защитить девчонок от подобного, либо дать понять что то что происходит НЕНОРМАЛЬНО — твоя подружка парикмахер (@hairfetishist) July 12, 2020

Чьи имена прозвучали?

Так журналистка Лера Шабельникова обвинила в сексуальном насилии Руслана Гафарова, в прошлом сотрудника "Открытой России", а ныне SMM-менеджера в "Сбербанке". К обвинениям девушки присоединились и другие со схожим опытом.

Привет, я Лера. Меня изнасиловал Руслан Гафаров на домашней вечеринке у меня дома в 2018 и извинился через 2 года. Мы все были в курсе масштабов проблемы. Больше всего в этой ситуации меня поражали подруги и знакомые девочки, которые знали и продолжали с ним общаться https://t.co/FvX2gRtvlu — Шабольника (@v_kosmos) July 13, 2020

Обвинения прозвучали также в адрес руководителя проектов "Сбербанка" Сергея Миненко.

Я не собиралась, но после того что мне написала Женя Офицерова (ее комментарий есть в треде) уверена стоит все же озвучить, что этот человек Сергей Миненко https://t.co/7erwUsE4tA — che🦎ova (@chesovago) July 13, 2020

При обсуждении домогательств всплыли также имена сотрудников "МБХ медиа" - шеф-редактора Сергея Простакова и фоторедактора Андрея Золотова.

Простакова обвиняли в попытках поцелуев и непрошеных прикосновений, а одна из девушек поделилась, как несколько лет назад во время вечеринки в его квартире произошло групповое изнасилование, в котором участвовал Золотов.

В контексте ситуации в "МБХ медиа" прозвучало имя Михаила Ходорковского, который поддерживает издание.

Помимо всего прочего, обвинения в домогательствах к младшим сотрудникам прозвучали и в адрес ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова.

Как прореагировали причастные?

Комментарий "Сбербанка" Русской службе BBC по сложившейся ситуации:

"В отношении сотрудника ПАО "Сбербанк" Миненко Сергея и сотрудника дочерней компании ООО "С-Маркетинг" Гафарова Руслана прозвучали обвинения, не связанные с их профессиональной деятельностью в "Сбербанке". Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего, поэтому 13 июля, сразу после выхода публикаций, службой внутренней безопасности ПАО "Сбербанк" была инициирована внутренняя проверка.

На время проведения проверки оба сотрудника отстранены от исполнения своих обязанностей".

Сергей Простаков после обвинений в домогательствах покинул должность. Ходорковский "в курсе".