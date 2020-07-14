"Привет, меня изнасиловали": сотрудников нескольких российских СМИ обвинили в харассменте

В понедельник, 13 июля, в российском сегменте микроблога Twitter началась стихийная кампания по разоблачению домогательств. К полудню вторника стало известно, что "Сбербанк" и телеканал "Дождь", сотрудники которых были обвинены, уже инициировали разбирательства, а шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков, имя которого также прозвучало, уже объявил об отставке.
Что случилось?
В понедельник, 13 июля, в российском сегменте Twitter начали появляться треды про домогательства и харассмент со стороны, преимущественно, мужчин - сотрудников российских медиа. Женщины делились опытом пережитого насилия. Прозвучали и конкретные имена и примеры с вечеринок, рабочих моментов и просто встреч.
Я уже несколько дней думаю о том чтобы написать тред про абьюз. Главной его целью вижу попытку обезопасить и защитить девчонок от подобного, либо дать понять что то что происходит НЕНОРМАЛЬНО— твоя подружка парикмахер (@hairfetishist) July 12, 2020
Чьи имена прозвучали?
Так журналистка Лера Шабельникова обвинила в сексуальном насилии Руслана Гафарова, в прошлом сотрудника "Открытой России", а ныне SMM-менеджера в "Сбербанке". К обвинениям девушки присоединились и другие со схожим опытом.
Привет, я Лера. Меня изнасиловал Руслан Гафаров на домашней вечеринке у меня дома в 2018 и извинился через 2 года. Мы все были в курсе масштабов проблемы. Больше всего в этой ситуации меня поражали подруги и знакомые девочки, которые знали и продолжали с ним общаться https://t.co/FvX2gRtvlu— Шабольника (@v_kosmos) July 13, 2020
Обвинения прозвучали также в адрес руководителя проектов "Сбербанка" Сергея Миненко.
Я не собиралась, но после того что мне написала Женя Офицерова (ее комментарий есть в треде) уверена стоит все же озвучить, что этот человек Сергей Миненко https://t.co/7erwUsE4tA— che🦎ova (@chesovago) July 13, 2020
При обсуждении домогательств всплыли также имена сотрудников "МБХ медиа" - шеф-редактора Сергея Простакова и фоторедактора Андрея Золотова.
Простакова обвиняли в попытках поцелуев и непрошеных прикосновений, а одна из девушек поделилась, как несколько лет назад во время вечеринки в его квартире произошло групповое изнасилование, в котором участвовал Золотов.
В контексте ситуации в "МБХ медиа" прозвучало имя Михаила Ходорковского, который поддерживает издание.
Помимо всего прочего, обвинения в домогательствах к младшим сотрудникам прозвучали и в адрес ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова.
Как прореагировали причастные?
- Комментарий "Сбербанка" Русской службе BBC по сложившейся ситуации:
"В отношении сотрудника ПАО "Сбербанк" Миненко Сергея и сотрудника дочерней компании ООО "С-Маркетинг" Гафарова Руслана прозвучали обвинения, не связанные с их профессиональной деятельностью в "Сбербанке". Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего, поэтому 13 июля, сразу после выхода публикаций, службой внутренней безопасности ПАО "Сбербанк" была инициирована внутренняя проверка.
На время проведения проверки оба сотрудника отстранены от исполнения своих обязанностей".
- Сергей Простаков после обвинений в домогательствах покинул должность. Ходорковский "в курсе".
"В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором "МБХ медиа". Прошу прощения у читателей, коллег и друзей - у всех, кого я подвел", - написал Простаков в своем Telegram-канале.
"Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации", - добавил Простаков, признавшись, что корректирует поведение у терапевта.
Его экс-коллега Золотов признал, что "виноват перед бывшей", которой "причинил много боли", и заверил, что "проработал многие моменты":
поднимая старую тему: я бесконечно виноват перед бывшей девушкой, вел себя как мразь и мудак и причинил ей очень много боли, после расставания написал тысячи сообщений с извинениями. не все что написано ей правда, но и правды там достаточно.— Андрей Золотов (@voruy_ubivay) July 13, 2020
Золотов не признал вину в изнасиловании, но также объявил об увольнении из издания.
Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар на запрос Русской службы BBC ответил: "Мы придерживаемся политики нетолерантности к подобным проявлениям. Михаил Борисович, естественно, в курсе".
- Сотрудник "Дождя" публично извинился. На телеканале - ревизия
"В самое ближайшее время эта ситуация (ситуации) будет разобрана и проговорена на телеканале. Мы проведем ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось", - заявил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.
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