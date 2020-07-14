Вт, 14.07.2020
За эти годы я ездил в Европе, Африке, Индии и Америке, и я должен сказать, что опыт вождения в Латвии - один из самых опасных, с чем мне приходилось сталкиваться. Британец, который переехал жить в Латвию

Вспышка Covid-19: кафе ограничивают, бассейны наоборот - почему так? Поясняет Винькеле

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министр здравоохранения Илзе Винькеле объяснила разный подход к введению ограничений для разных отраслей спецификой вспышки Covid-19, зафиксированной на прошлой неделе.

Во вторник, 14 июля, правительство рассматривало предложение о том, чтобы отменить требование обеспечивать 8 кв. м на каждого посетителя в плавательных бассейнах.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш попросил объяснить, почему для одних отраслей Минздрав усиливает, а для других смягчает ограничения.

По словам Винькеле, ограничения для заведений общественного питания установлены потому, что на прошлой неделе зафиксирована четко отслеживаемая вспышка Covid-19 именно в этих заведениях.

При этом на организованных спортивных мероприятиях риски не зафиксированы, и спортивные федерации более открыты для сотрудничества с Минздравом, добавила министр.

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