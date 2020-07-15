Хотя мэр Варшавы Рафал Тшасковски не стал победителем президентских выборов в Польше, их результат представляет собой поворотный момент в европейской политике. Волна националистического популизма достигла своего пика. Если перефразировать известное высказывание Уинстона Черчилля, произнесенное после второго сражения при Эль-Аламейне в 1942 году, возможно, это не начало конца современного авторитарного национализма, но, по крайней мере, это конец начала.

Да, конечно, правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) продолжит конфликтовать с Евросоюзом из-за ее попыток ослабить и независимость судебной системы, и принцип верховенства закона в стране. Председатель ПиС Ярослав Качиньский, несомненно, займется установлением контроля над оставшимися независимыми СМИ Польши – это следующий важный пункт его авторитарной повестки. А правительство ПиС, избавившись от угрозы ведения политической позиционной войны с новым, враждебно настроенным президентом, сможет и дальше разваливать европейский проект изнутри.

Тем не менее, антипопулисты могут быть довольны тем фактом, что польский президент Анджей Дуда сумел переизбраться лишь с очень небольшим перевесом голосов, хотя на его стороне была вся сила государственных СМИ, финансируемых за счет налогоплательщиков.

Неожиданно сильное выступление польской оппозиции позволяет сделать несколько полезных выводов для всех, кто по-прежнему верит в конституционную демократию и верховенство закона, причем вне зависимости от того, где они живут.

Прежде всего, бросая вызов популистскому правительству, крайне важно создавать максимально широкую коалицию. Авторитарные популисты в таких странах, как Турция и Венгрия, продолжают выигрывать на выборах, потому что оппозицию в этих страна постоянно раздирают внутренние конфликты. Антипопулисты должны отложить в сторону свои давние разногласия по вопросам культуры (права ЛГБТК и так далее) и экономической политики (например, протекционизм и перераспределение доходов), чтобы сконцентрироваться на ключевой задаче:

лишить популистов власти. В прошлом году сторонники сохранения членства Британии в ЕС проиграли именно из-за своей неспособности объединиться.

Кроме того, антипопулисты должны научиться консолидировать избирательную базу так же быстро и эффективно, как и популисты. Поляризация (а это квинтэссенция политической тактики популистов), к сожалению, стала неотъемлемой частью современной политики в широком смысле. Это крайне важно понимать сразу после прихода или возврата популистов к власти. В этот момент антипопулистским силам начинают грозить долгие годы очернения со стороны правительства, и они могут оказаться демобилизованы из-за поражения.

Прошедшие несколько лет показали, что, когда "они" действуют низко, у вас может не остаться иного выбора, кроме как действовать еще ниже.

В США сильный, вирусный рекламный видеоролик "Траур в Америке", опубликованный организацией Lincoln Project (это республиканцы, выступающие против Трампа), стала хорошим примером эффективно ответного удара.

Видео: Вирусный рекламный видеоролик "Траур в Америке"

(Впрочем, бороться с популистским идеями, конечно, легче, когда популисты, пришедшие к власти, оказываются еще более коррумпированы, некомпетентны и корыстны, чем так называемые элиты, которым они пришли на смену).

Факт в том, что для тех, кто стремится лишить популистов власти, "позитивная повестка" не имеет смысла. Равно как и попытки создать совершенно новую партию или "ядро" в антипопулистском движении. Демократическая оппозиция в Польше потратила впустую несколько лет, создав целых три новых партии, каждая из которых должна была представлять собой свежую, никак не дискредитированную, "позитивную" альтернативу ПиС. Но, в конечном итоге, партией, которая едва не вырвала президентский пост из-под контроля Качиньского, стала "Гражданская платформа" – партия Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши и президента Европейского совета.

Нет, конечно, на последнем отрезке предвыборной кампании, когда власть все еще можно перехватить, позитивная повестка может быть полезной для повышения привлекательности антипопулистов и расширения охвата независимых избирателей. Зачастую, и именно так произошло в Польше, такой подход предполагает, что в центре кампании должно находиться новое поколение политиков. И это особенно необходимо, когда главная антипопулистская оппозиционная партия не является новой, как в случае с "Гражданской платформой".

Наконец, важно помнить о том, что для популистов является естественным процветание в оппозиции, но, как правило, у них возникают трудности с эффективным управлением.

Не случайно, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин катастрофически плохо отреагировали на кризис Covid-19.

Когда политики концентрируют усилия на доминировании в текущих новостях и упиваются политическим театром, у них остается мало времени на разработку эффективных решений для проблем реального мира.

Плюс ситуации в том, что, пока сохраняются институты правовой демократии (прежде всего, свободная, независимая пресса), популистские правительства будут оставаться временным явлением. Кроме того, в предстоящие годы правительство ПиС в Польше столкнется с глубокой структурной проблемой.

Дуда убедительно выиграл среди избирателей старше 50 лет, однако у более молодых избирателей перевес Тшасковского составил 22 процентных пункта.

Единственная защита ПиС от этого марша времени – переход к еще большему авторитаризму, а затем и к откровенной диктатуре. Тем самым, она вступит в прямой конфликт с демократическими странами Западной Европы, Евросоюзом, а потенциально и с США после ноябрьских выборов президента в этой стране (при условии, что оппонент Трампа выучит уроки ускользнувшей от Тшасковского победы).

Яцек Ростовски – бывший министр финансов и заместитель премьер-министра Польши.

©Project Syndicate, 2020