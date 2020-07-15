Автор передачи НТВ: "Талант Путина - не дать людям стать средним классом, не сдохнув с голода"

Лошак работал на телеканале НТВ. Он является автором передачи "Профессия - репортер", а также фильма "Холивар. История Рунета". Выпуск называется "Как оставаться журналистом в 2020 году", в нем герой программы порассуждал о ремесле журналиста и жизни в России.

"Нам очень важно, что о нас думают другие. А с другой стороны есть желание доминировать, самоутвердиться. Причем какими-то довольно странными, на мой взгляд, вещами", - сказал Лошак о России.

Журналист убежден, что "Россия - это страна-подросток".

В ходе интервью Лошак озвучил мысль, что "Россия - страна очень бедных людей, которых власть клептократов, заработавших миллиарды, пугает тем, что при изменениях они будут еще беднее". "Вот эта вся история - "А вы хотите как в 90-е", накачивает людей страхом, что они погрузятся в еще большую бедность", - прокомментировал он.

ФОТО: Скриншот видео "вДудь"

Лошак отметил, что, на его взгляд, талант президента России Владимира Путина заключается в том, чтобы "не давать людям становиться средним классом и при этом не давать сдохнуть с голоду".

"Мне кажется, что наше государство, которое не дает людям сделать даже что-то элементарное, оно решило, что знает, "как надо". Оно ужасно не верит в людей. Это и есть настоящая русофобия", - отметил Андрей.

Видео: Выпуск "вДудь"