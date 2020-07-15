Клещи, ожоги и переедание: как провести лето без забот? Рассказывает фармацевт

3. Как избежать переедания?

Лето не является исключением, и приготовленные на гриле и жареные блюда, сладости и другие лакомства обычно подают в большом количестве, поэтому важно соблюдать умеренность. Для сокращения риска переедания рекомендуется жарить мясо в несколько приемов с интервалом в три часа, а не выкладывать на гриль всю еду сразу.

Соразмерной должна быть и пропорция еды на тарелке - приготовленная на гриле еда должна занимать не более четверти на один прием пищи, дополнить ее следует свежими овощами, салатами, разными здоровыми соусами, фруктами.

Между тем, если невозможно было отказаться от жирной и нездоровой пищи, к тому же запивать ее пришлось в основном пивом, то это скорее всего приведет к тому, что живот начнет протестовать и желудок не сможет расщепить продукты за счет своих запасов пищеварительных ферментов. В таких случаях рекомендуется воспользоваться препаратами ферментов, которые помогут переварить принятую пищу, что позволит уменьшить дискомфорт. В свою очередь в случае более тяжелых проблем или даже отравлений может помочь известный абсорбент - активированный уголь.

4. Что надо знать, если проводишь на солнце больше 15 минут?

Без солнцезащитного крема на солнце можно проводить всего 15 минут. Поэтому, если известно, что находиться на солнце придется дольше, необходимо воспользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защитить свою и детскую кожу от возможных солнечных ожогов, а также, чтобы вредное солнечное излучение наносило меньше вреда коже, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом. Взрослым рекомендуется выбирать крем с уровнем защиты по крайней мере SPF 25, детям - SPF 50.

Уход за кожей после пребывания на солнце имеет столь же большое значение, особенно если довелось переусердствовать с загаром и был получен солнечный ожог. Загорая, важно увлажнять кожу, охлаждать и успокаивать ее, поэтому рекомендуется пользоваться специальными средствами после загара с охлаждающими и целебными свойствами, которые увлажняют и питают кожу, восстанавливают ощущение комфорта в теле, помогают ему быстрее регенерироваться, а также выравнивают оттенок загара. Глубокое увлажнение дают кремы и лосьоны, в состав которых входит сок алоэ, раздражение и покраснение уменьшат ромашка, мята, шалфей, кактус, лакрица, облепиховое и другое масло, пантенол, витамины А и Е.

5. Что делать, если получен ожог?

Если довелось получить ожог, например, прикоснувшись к горячему грилю – необходимо поместить место ожога под проточную, холодную воду по крайней мере на 10-15 минут.

Одновременно рекомендуется воспользоваться пеной Пантенол с витамином Е, которая успокаивает, увлажняет, охлаждает и уменьшает болезненное раздражение.

После того как пена впитается в кожу, ее необходимо осторожно втереть в кожу, одновременно оставив место ожога открытым. Одежда, пластырь или повязка могут повредить тканям кожи, кожа не будет дышать, что причинит еще больше вреда. В свою очередь, если на месте ожога появились волдыри, их нельзя прокалывать, надо позволить им осесть - в противном случае в рану может проникнуть инфекция, а также увеличится риск появления рубца на месте ожога.

Фармацевт напоминает - если получен ожог размером с ладонь человека или даже больше, надо вызвать неотложную медицинскую помощь или самому отправиться в больницу. Точно также и с ожогами, которые получили дети, - судить о величине ожога следует по размеру детской ладони.