Фото и видео ⟩ По всей Беларуси прошли акции протеста. Задержаны около 300 человек, в том числе журналисты

Акции протеста прошли по всей стране, в том числе в Минске, Гомеле, Бресте, Могилеве. В митингах участвовали от нескольких десятков до сотен человек.

По информации портала TUT.by, самая масштабная акция прошла в Минске, однако точно назвать число вышедших на улицу людей невозможно, так как они собирались небольшими группами и рассредотачивались после начала задержаний.

У Менску перакрылі пр.Незалежнасці.

Шмат людзей рухаецца ў бок пл. Якуба Коласа. pic.twitter.com/W1FbvaN6Vh — Белсат TV (@Belsat_TV) July 14, 2020

В столице акция протеста началась около семи вечера, после чего сразу же последовали задержания. Как сообщает "Радио Свобода", в Минске люди начали выходить на улицу в разных районах города. В частности, по проспекту Независимости прошли сотни людей, а проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности.

Милиционеры практически сразу начали задерживать протестующих и журналистов. В ответ люди скандировали "Ганьба" и "Позор".

"Медуза" отмечает, что с протестующими обращались жестко - заламывали руки, били, валили на землю тех, кто пытался сбежать.

Больше всего задержаний произошло в столице в районе площади Победы и на улице Немига.

Во время задержаний у милицейского микроавтобуса отвалилась дверь. Под улюлюканье толпы ее положили в салон и машина уехала.

Ближе к вечеру начались и столкновения протестующих с ОМОНом - люди набрасывались на омоновцев, чтобы освободить задержанных участников протеста, после чего разбегались.

В Минске люди разошлись только к ночи.

По информации "Медузы", всего в Беларуси были задержаны порядка 300 человек, 14 из которых - журналисты. В свою очередь в МВД Беларуси сообщили о 250 задержанных в ходе акций протеста.

Галерея: Протесты в Беларуси

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье "Организация, подготовка или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок". За такое преступление грозит до трех лет лишения свободы.