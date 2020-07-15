"Долой царя!": в Москве и Питере прошли акции против поправок к Конституции РФ

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Тысячи жителей Беларуси стоят в очередях и подают жалобы в ЦИК, требуя допустить к выборам оппонентов Лукашенко, накануне в стране прошли крупные протесты, более 250 человек были задержаны.

В Москве и Петербурге проходят акции противников поправок к Конституции, которые дают возможность Путину оставаться у власти еще 16 лет.

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В Москве и Петербурге проходят акции противников поправок к Конституции

В среду, 15 июля, оппозиция на Пушкинской площади в Москве начала сбор подписей для коллективного иска в суд, в котором будет требовать отмены результатов голосования по "путинским" поправкам к Конституции, которое состоялось 1 июля. Аналогичная акция началась и в Санкт-Петербурге.

По сообщениям корреспондента "Медузы", к началу акции на Пушкинской площади в Москве собралось около 300 человек.

Они скандировали "Россия будет свободной!", "Путин - вор!", "Долой царя!" и "Путин, уходи!".

Митингующие на Пушкинской площади скандируют «Россия будет свободной». Фото: @MBKhMedia pic.twitter.com/x79ftwWwI0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 15, 2020

В Санкт-Петербурге в очередь, чтобы поставить подписи против поправок к Конституции, выстроилось около 200 человек, пишет "Медуза".

Акция против поправок к Конституции в Петербурге



Фото: Денис Кабаков / Дождь pic.twitter.com/FhQhPnettJ — Дождь (@tvrain) July 15, 2020

Вскоре после начала акции стало известно о задержаниях в Москве. Одним из первых об этом сообщил Telegram-канал Avtozak Live. По данным канала, задержано более 50 человек.

Вскоре информацию о задержаниях также передали Telegram-каналы "BBC News Русская служба", "Медуза LIVE", "Телеканал "Дождь" и другие.

Силовики действовали жестко и задерживали в том числе тех, кто просто стоял на тротуаре, передало "МБХ медиа".

Как сообщил корреспондент Znak.com, за два часа организаторы кампании "Нет" смогли собрать более тысячи подписей противников поправок.

Поздно вечером проект "ОВД-Инфо" сообщил, что на стихийном шествии против поправок к Конституции в Москве задержали не менее 103 человек: "Среди них журналисты РИА "Новости" и TJournal, а также муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 15.07.2020

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