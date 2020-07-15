Минск: выстроилась очередь подать жалобы на отказ допустить к выборам соперников Лукашенко

После того, как Центризбирком (ЦИК) Беларуси не зарегистрировал оппонентов Александра Лукашенко в качестве кандидатов на президентские выборы, жители республики не только вышли на протесты, но и как минимум в Минске выстроились в очередь к ЦИК, чтобы подать жалобы, пишет "Медуза".
Чарга, каб падаць скаргу ў ЦВК расцягнулася на ўсю Плошчу Незалежнасці.— Белсат TV (@Belsat_TV) July 15, 2020
Толькі паглядзіце, колькі людзей.
Відэа: Belaruslandd pic.twitter.com/5CqFHo1h2q
К 16:30 по минскому времени (совпадает с рижским) число людей в очереди у ЦИК достигло 500, пишет издание со ссылкой на "Нашу Ниву".
Ввиду того, что люди соблюдали дистанцию, очередь растянулась на несколько улиц.
Корреспондент Deutsche Welle сообщил, что подать жалобы на отказ в регистрации альтернативных кандидатов в президенты Беларуси пришли несколько тысяч человек.
Отмечается, что акцию с жалобами инициировал предвыборный штаб незарегистрированного в кандидаты Виктора Бабарико - был выложен текст жалобы, призвав распечатать его, подписать и подать лично или по почте.
"Медуза" сообщает, что в жалобе содержатся требования зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты, а также изменить меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим арестованным участникам предвыборной кампании.
Отмечается, что к площади Независимости, на которой расположен ЦИК, подъехали автозаки и прибыл ОМОН.
ЦИК закончил работу в 19:00, в это время собравшиеся начали постепенно расходиться, пишет Deutsche Welle. Отмечается, что большинство пришедших смогут подать жалобы по интернету.
Издание добавляет, что омоновцы разогнали людей, остававшихся в очереди. Несколько человек были задержаны и помещены в автозаки.
Напомним, выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
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