Минск: выстроилась очередь подать жалобы на отказ допустить к выборам соперников Лукашенко

Чарга, каб падаць скаргу ў ЦВК расцягнулася на ўсю Плошчу Незалежнасці.



Толькі паглядзіце, колькі людзей.



Відэа: Belaruslandd pic.twitter.com/5CqFHo1h2q — Белсат TV (@Belsat_TV) July 15, 2020

К 16:30 по минскому времени (совпадает с рижским) число людей в очереди у ЦИК достигло 500, пишет издание со ссылкой на "Нашу Ниву".

Ввиду того, что люди соблюдали дистанцию, очередь растянулась на несколько улиц.

Корреспондент Deutsche Welle сообщил, что подать жалобы на отказ в регистрации альтернативных кандидатов в президенты Беларуси пришли несколько тысяч человек.

Отмечается, что акцию с жалобами инициировал предвыборный штаб незарегистрированного в кандидаты Виктора Бабарико - был выложен текст жалобы, призвав распечатать его, подписать и подать лично или по почте.

"Медуза" сообщает, что в жалобе содержатся требования зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты, а также изменить меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим арестованным участникам предвыборной кампании.

Отмечается, что к площади Независимости, на которой расположен ЦИК, подъехали автозаки и прибыл ОМОН.

ЦИК закончил работу в 19:00, в это время собравшиеся начали постепенно расходиться, пишет Deutsche Welle. Отмечается, что большинство пришедших смогут подать жалобы по интернету.

Издание добавляет, что омоновцы разогнали людей, остававшихся в очереди. Несколько человек были задержаны и помещены в автозаки.

Напомним, выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.