В среду в ДТП пострадали два пешехода и пять велосипедистов

В целом в стране зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 с пострадавшими.

За прошедшие сутки задержаны семь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и два в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости оформлено 185 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 360 протоколов.