Чт, 16.07.2020
Гимнастика или фигурное катание в 11-12 лет - это уже поздновато, а бокс или борьба - добро пожаловать. Андрей Маслов, тренер по бразильскому джиу-джитсу

В среду в ДТП пострадали два пешехода и пять велосипедистов

ФОТО: Pexels

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, в том числе два пешехода и пять велосипедистов, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

В целом в стране зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 с пострадавшими.

За прошедшие сутки задержаны семь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и два в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости оформлено 185 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 360 протоколов.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ