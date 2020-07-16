В среду в ДТП пострадали два пешехода и пять велосипедистов

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, в том числе два пешехода и пять велосипедистов, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
В целом в стране зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 с пострадавшими.
За прошедшие сутки задержаны семь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и два в состоянии наркотического опьянения.
За превышение скорости оформлено 185 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 360 протоколов.
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