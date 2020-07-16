Не хватает места дома? Кладовка - идеи перевоплощения

Каждый пятый раздражался из-за беспорядка (19%) и слишком большого количества вещей (18%). Почти половина респондентов планировала обновить свой дом этим летом, дизайнеры напоминают о помещении, о котором очень часто забывают - кладовка. А именно это помещение помогает решить многие проблемы дома.

Самые частые ошибки

"Во время наших визитов в дома жителей Латвии, мы заметили, что кладовые и балконы наиболее непродуманно используемые помещения дома. Давайте решать эту ситуацию сообща! Несмотря на то, что эти помещения не могут похвастаться большой квадратурой, их можно использовать практично и функционально", - говорит Дариус Римкус, дизайнер IKEA.

В кладовках обычно царит беспорядок - нужное невозможно найти, весь склад падает, если взять одну вещь - по мнению Римкуса это происходит по двум причинам: люди слишком много складируют вещей и хранят их на полу.

"Складирование вещей на полу, часто заканчивается тем, что всё хранится друг на друге. Во-первых, это неудобно и создаёт беспорядок. А во-вторых занимая всю поверхность пола - хранение вещей выходит совсем не практичным. Не говоря уже о том, что подобное хранение опасно для детей и для домашних животных", - говорит Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

Чем может служить кладовая комната?

Дизайнер утверждает, что даже небольшую кладовую можно обустроить продуманно и создать там дополнительную комнату. Представляем вам 5 идей, функциональных решений для кладовых:

1. Хранение вещей и продуктов. Даже в небольшом пространстве на помощь придут стеллажи и полки от пола до потолка. Небольшая полка не займёт много места, а банки и контейнеры можно будет легко найти и достать необходимое. Полки под потолком подойдут для хранения для нечасто используемых вещей, например, новогодних украшений. Для этого стоит использовать лесенку, которая всегда будет под рукой в кладовке.

ФОТО: Пресс-фото

"Правило организации пространства простое: у всех вещей должно быть своё место, чтобы их можно было легко найти и достать. Вы можете рассортировать вещи в зависимости от функции и хранить мелкие вещи в коробках. Прозрачные коробки дадут обзор вещей внутри, или же можно подписать все коробки где хранятся вещи. Для максимального использования пространства, коробки стоит хранить одна на другой", - говорит Римкус.

Крючки, вешалки на дверь, тоже расширят возможности вашего хранения в кладовке.

2. Гардеробная. Кладовую можно превратить в мечту любой хозяйки - полноценную гардеробную. Это заметно сэкономит пространство в небольших квартирах.

"Штанги разной высоты и размеров, полки для обуви, антресоли под потолком для сезонных вещей. Гардеробную можно разделить на две части для неё и для него".