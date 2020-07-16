Не хватает места дома? Кладовка - идеи перевоплощения

Опрос* показал, что в период чрезвычайной ситуации, большинство жителей Латвии - 62% респондентов, не стали любить свой дом больше.
Каждый пятый раздражался из-за беспорядка (19%) и слишком большого количества вещей (18%). Почти половина респондентов планировала обновить свой дом этим летом, дизайнеры напоминают о помещении, о котором очень часто забывают - кладовка. А именно это помещение помогает решить многие проблемы дома.
Самые частые ошибки
"Во время наших визитов в дома жителей Латвии, мы заметили, что кладовые и балконы наиболее непродуманно используемые помещения дома. Давайте решать эту ситуацию сообща! Несмотря на то, что эти помещения не могут похвастаться большой квадратурой, их можно использовать практично и функционально", - говорит Дариус Римкус, дизайнер IKEA.
В кладовках обычно царит беспорядок - нужное невозможно найти, весь склад падает, если взять одну вещь - по мнению Римкуса это происходит по двум причинам: люди слишком много складируют вещей и хранят их на полу.
"Складирование вещей на полу, часто заканчивается тем, что всё хранится друг на друге. Во-первых, это неудобно и создаёт беспорядок. А во-вторых занимая всю поверхность пола - хранение вещей выходит совсем не практичным. Не говоря уже о том, что подобное хранение опасно для детей и для домашних животных", - говорит Римкус.
Чем может служить кладовая комната?
Дизайнер утверждает, что даже небольшую кладовую можно обустроить продуманно и создать там дополнительную комнату. Представляем вам 5 идей, функциональных решений для кладовых:
1. Хранение вещей и продуктов. Даже в небольшом пространстве на помощь придут стеллажи и полки от пола до потолка. Небольшая полка не займёт много места, а банки и контейнеры можно будет легко найти и достать необходимое. Полки под потолком подойдут для хранения для нечасто используемых вещей, например, новогодних украшений. Для этого стоит использовать лесенку, которая всегда будет под рукой в кладовке.
"Правило организации пространства простое: у всех вещей должно быть своё место, чтобы их можно было легко найти и достать. Вы можете рассортировать вещи в зависимости от функции и хранить мелкие вещи в коробках. Прозрачные коробки дадут обзор вещей внутри, или же можно подписать все коробки где хранятся вещи. Для максимального использования пространства, коробки стоит хранить одна на другой", - говорит Римкус.
Крючки, вешалки на дверь, тоже расширят возможности вашего хранения в кладовке.
2. Гардеробная. Кладовую можно превратить в мечту любой хозяйки - полноценную гардеробную. Это заметно сэкономит пространство в небольших квартирах.
"Штанги разной высоты и размеров, полки для обуви, антресоли под потолком для сезонных вещей. Гардеробную можно разделить на две части для неё и для него".
3. Прачечная. Если есть возможность подключить стиральную машину в кладовой, то там можно сделать настоящую прачечную, с полками, гладильной доской и мешками для белья. Полки для стиральных порошков, а гладильная доска в сложенном виде влезет в любое пространство.
4. Рабочее место. Опрос показал, что каждый пятый респондент (19%) хотел бы иметь полноценный рабочий кабинет для учёбы или работы дома, если бы была такая возможность. По словам дизайнера, кладовка отлично может подойти для этих целей.
"Если в кладовку не влезает стандартный стол, можно рассмотреть другие компактные решения, например, складной стол или комбинацию", - говорит дизайнер.
5. Хобби. Порой необходимо место для уединения и времени для себя. Вы можете оборудовать кладовую под эти цели. "Место для игр, выращивания семян или грибов, хранения принадлежностей для ваших увлечений, не загромождая квартиру", - делится Римкус.
Перемены без стресса: с чего начать?
По словам Дариуса Римкуса, для начала необходимо поставить себе цель - что вы хотите сделать в кладовой, и уже исходя из этого приниматься за дело и приобретать необходимое.
"Стоит посвятить перевоплощению несколько дней отпуска или выходных. Вы можете разделить этот процесс на этапы и делать всё по частям. Но перед этим, советую установить приоритеты, чтобы избежать лишнего стресса и беспорядка".
После того, как вы переберёте старые вещи - оставите, отдадите, продадите или выкинете - вы можете начать перекрашивать стены. Стоит выбирать светлые тона, благодаря этому помещение будет выглядеть просторнее, уютнее и светлее.
"Хорошее освещение - ключ к уютному помещению. Одного потолочного светильника для этого недостаточно, я бы порекомендовал выбрать ещё светильников. Например, светильнике на зажиме легко можно прикрепить к полкам, для этого не нужно иметь сертификат электрика", - говорит дизайнер.
Галерея: Кладовка - идеи перевоплощения
*Опрос проводила компания Norstat в апреле и мае 2020 года, в опросе принимали участие 500 респондентов из Латвии.
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