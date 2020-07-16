В списке СЗК для выборов в Рижскую думу вторым номером стал Апинис

От Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) на выборы в Рижскую думу выставлена также кандидатура врача Петериса Апиниса, сообщил кандидат на пост мэра Риги от СЗК Виктор Валайнис сегодня во время презентации списка партии.
Апинис будет вторым номером списка СЗК. Он обещает, что его приоритетами будут здоровье людей и защита окружающей среды.
Третьим номером списка СЗК на выборах в Рижскую думу будет председатель правления партии Эдгар Таварс.
Как сообщалось, внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 29 августа.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!