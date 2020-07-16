В списке СЗК для выборов в Рижскую думу вторым номером стал Апинис

От Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) на выборы в Рижскую думу выставлена также кандидатура врача Петериса Апиниса, сообщил кандидат на пост мэра Риги от СЗК Виктор Валайнис сегодня во время презентации списка партии.