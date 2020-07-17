Европол поймал банду фальшивомонетчиков: задержаны 44 человека

Среди трех подозреваемых, задержанных во Франции, - внук известной актрисы Катрин Денев Игорь Диветен. В Италии были задержаны 40 подозреваемых, в Бельгии - один.

Задержание стало кульминацией длительного расследования, которое координировал Интерпол.

Полиция также изъяла восемь миллионов евро наличными и собственность примерно на такую же сумму.

У банды были связи с мафиозной группировкой Camorra из Италии. Она подозревается в производстве фальшивых банкнот, главным образом номиналом в 50 евро. Всего было напечатано банкнот примерно на десять миллионов евро.

"Уже несколько лет 90% качественной фальшивой валюты, находящейся в обороте, приходит из Италии, - рассказал представитель французской полицейской структуры OCRFM Эрик Бертран.

- У Camorra своего рода монополия на этом рынке".

Прокурор южноитальянского города Беневенто рассказал, что расследование о подделке денег началось в 2017 году после того, как было констатировано, что в регионе Кампания циркулирует много поддельных банкнот номиналом в 50 евро.

Преступники произвели "[банкноты] прекрасного качества, используя очень сложную офсетную печать", и окончательный продукт был убедительным как с виду, так и на ощупь.